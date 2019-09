MÅ GRUBLE: Ole Gunnar Solskjær har hatt en slitsom start på sesongen. Her ved pause mot Rochdale. Foto: Alex Livesey / Getty Images Europe

Kommentar

Hva tenker han egentlig?

(Manchester United – Rochdale 1–1, 5–3 på straffer) Selv om det måtte straffer til for å slå ut Rochdale fra nivå tre i ligacupen, sto fansen igjen og hyllet Ole Gunnar Solskjær (46).

Nå nettopp







Det er da noe.

«Olé, Olé, Olé» runget fra Stretford End da manageren forlot banen etter en skuffende og litt pinlig forestilling, tre dager etter den begredelige 0–2-kampen mot West Ham.

Solskjær applauderte takknemlig tilbake, og er det noe han virkelig trenger nå, er det støtte fra fansen. Det er mange hundre millioner av dem, ikke alle klapper. I en tid styrt av sosiale medier er det masse sinne og frustrasjon som skal ut, etter seks år uten å være i nærheten av ligagullet.

Det går gjerne utover manageren, for det blir ikke noen gullkamp neste vår heller, hvis noen hadde hatt en vill drøm om det.

les også Solskjær slapp med skrekken: – Ikke det vi vil ha

Manchester United har åtte poeng, åtte scoringer og er på åttendeplass etter seks ligakamper. I tillegg er det blitt knepne sliteseire hjemme mot Astana (Europa League) og Rochdale. Det har sjelden sett veldig bra ut.

Allerede mumles det om at Solskjærs jobb bør være truet, og dummere blir det nesten ikke. Det kan den ikke være, da vil parodien være komplett.

Det er ikke sikkert Solskjær er løsningen, men når han har fått jobben, må han få sjansen til å utføre den. «Han overtok et Titanic som allerede hadde truffet isfjellet», illustrerer BBCs Mark Chapman i podkasten Football Daily.

ROLIG JUBEL: Manchester United-spillerne tok ikke av etter at Daniel James satte den siste straffen. Fred og Andreas Pereira er vei mot James. Foto: Alex Livesey / Getty Images Europe

Det står ikke på pengene. Tirsdag ble det kjent at Manchester United hadde rekordomsetning, over syv milliarder kroner, i det forrige regnskapsåret. De siste seks-syv årene finnes det ikke noe bedre bevis på at penger ikke er alt i fotball.

At det kunne gått galt mot Rochdale er isolert sett ikke så mye å mase med. Derby vant på samme bane i ligacupen i fjor, og i Louis van Gaals første sesong i 2015 ble 0–4-tap borte for MK Dons. Det kommer noen overraskelser i en turnering der topplagene ofte sparer sine beste spillere.

Ole Gunnar Solskjærs problem er at stallen er så tynn, og skadeplaget, at han knapt har noen å spare, i hvert fall ikke fremover på banen. Daniel James og Juan Mata ble kastet innpå, og da har ikke manageren så veldig mange flere på lur, med Marcus Rashford og Anthony Martial skadet.

Sistnevnte er kanskje klar igjen mot Arsenal på mandag, det vil i så fall hjelpe. Paul Pogba var tilbake fra sin skade mot Rochdale, det bør også hjelpe. Spillet og den nye fargerike sveisen hans vil forhåpentligvis kle en stormatch i Premier League bedre enn en trøtt ligacupkamp der han merkelig nok ikke var blant de fem straffeskytterne, hvordan nå det skal tolkes.

TILBAKE: Paul Pogba var tilbake fra skade. Til høyre Marcos Rojo. Foto: Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images Europe

Solskjær droppet pressekonferansen etterpå. Det forteller nok litt om presset han er under. Han orket sikkert ikke, han visste at det ikke ville komme hyggelige spørsmål.

Det mest interessante vil vi uansett aldri få svaret på: Hva tenker han egentlig om situasjonen akkurat nå?

les også Solskjær svarer på Mourinhos mørke dom: – Håper på bedre

Han må gjerne si at han er fornøyd med stallen, men det er ikke mulig å tro på det. Aldri i livet om han ikke visste at den er så begrenset at dette kunne bli trøbbel, og det i hans første høst med et lag han kan kalle sitt eget, når han virkelig skulle bevise at han duger.

Hva sa han i møtene med økonomidirektøren Ed Woodward denne sommeren? Ga han virkelig uttrykk for at disse spillerne var alt han trengte i en knalltøff høst med ligakamper, Europa League, litt cup – samt mange landskamper for de fleste?

Var han komfortabel med denne midtbanen, med Ander Herrera ut og ingen inn, i en lagdel som heller ikke så veldig sterk ut i forrige sesong? Synes han det var greit at Romelu Lukaku, med 42 mål på to sesonger, dro til Italia, uten å bli erstattet? Hvem skal score de målene? Og hvem tenkte de skulle få ansvaret hvis det ble skader?

Og i forlengelsen av dette: Var han sterk nok til å overbevise Uniteds eiere om at her trengs det flere spillere? Har han bedt om å få en sportsdirektør?

Det brukes stadig mot Solskjær at han er fersk på dette nivået, men på den annen side: Knapt noen er mer dreven i gamet og har vunnet mer enn José Mourinho, men Manchester United fikk han ikke tak på, han heller.

Mourinho endte som en surpomp som klaget på alt og fikk sparken, og det er en smule paradoksalt at han nå er en sjarmerende TV-ekspert som forteller oss at det fungerer dårlig i Manchester United. Det bør han jo vite det meste om, han som kjøpte for 4,5 milliarder uten å komme nærmere toppen. Til sammen kjøpte David Moyes, Louis van Gaal og Mourinho for rundt 8,5 milliarder kroner (og solgte for rundt tre).

les også Sjekk Solskjærs vanvittige kollaps: – Fansen er ikke dumme

Mourinho var evigheter unna å kunne konkurrere med Pep Guardiolas City, og nå er Jürgen Klopp og Liverpool kommet som et nytt spøkelse. Utålmodige United-supporterne lider beundrende når de ser hvordan de to største rivalklubbene herjer, og de to store managerstjernene gjør ikke akkurat gjenoppbyggingen av United enklere for Solskjær. Han sammenlignes med Guardiola og Klopp hele tiden.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Solskjær har bare hatt ett overgangsvindu, og de tre spillerne han fikk fatt på, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, har kanskje vært de tre beste så langt, sammen med Scott McTominay. Det må være pluss i boka, selv om han vil trenge minst to overgangsvinduer til før United kan ha en stall som er stødig nok.

les også Full spisskrise for Solskjær etter tap: – Tror han vil være ute en stund

Og det finnes også sterke stemmer som mener Solskjær fortjener lang tid.

Henry Winter i The Times, United-supporter og journalist Andy Mitten, Gary Neville og til og med Paul Ince, som var veldig kritisk til ansettelsen, er blant dem som nå uttaler at det er altfor tidlig å bedømme Solskjærs jobb.

De er langt mer kritiske til direktør Ed Woodward, han som får inn alle milliardene. Woodward forsikret denne uka at ledelsen har lagt en langsiktig strategi sammen med manageren og at planen er å følge den.

Så får Ole Gunnar Solskjær håpe på at det ikke er fotballens Titanic han har tatt over.

Publisert: 26.09.19 kl. 04:10







Mer om