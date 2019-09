Liverpool FC fikk nei til «patent» på «Liverpool»

Det vakte sterke reaksjoner blant mange supportere da Liverpool FC ville bruke varemerket «Liverpool». Nå har fotballklubben fått nei fra det britiske svaret på Patentstyret.

Nå nettopp







Her er dagens oddstips!

Forsøket på å registrere varemerket ble avvist på grunn av «byens geografiske betydning».

Liverpool Football Club eies av amerikanske Fenway Sports Group. Supportergruppen «Spirit of Shankly» er glad for at eierne har fått nei på søknaden sin. De mener det er en «seier for sunn fornuft». I en uttalelse - gjengitt av Guardian - heter det:

– Vi har fra begynnelsen vært klare på at ordet «Liverpool» ikke er for FSG (Fenway Sports Group») eller noen andre å eie - det tilhører byen Liverpool og dets folk. Vi bør alle få lov til å bruke det fritt, uten å frykte at vi får brev fra en advokat.

En rekke Liverpool-supportere reagerte på klubbens varemerkeforsøk ved å ha på seg ikke-offisielle klær med klubbens navn og logo i 3–1-kampen mot Newcastle på Anfield.

«Spirit of Shankly» mener at det handler om grådighet fra eiernes side.

– Vi kommer til å fortsette å være årvåkne mot klubben i deres nådeløse jakt på penger til enhver pris, heter det i uttalelsen.

les også Tidenes største Liverpool-profiler

Liverpool FC sier i en uttalelse at de ikke kommer til å anke avgjørelsen fra britenes «Intellectual Property Office», som ikke er så ulikt det norske Patentstyret.

Her kan du spille på Lotto og andre lotterier! Husk at Lotto-fristen er kl. 18.00!

– Vi fremmet søknaden i god tro og med det eneste målet å beskytte og fremme klubbens og dens supporteres beste, sier klubbdirektøren Peter Moore i uttalelsen fra Liverpool FC.

– Vi aksepterer likevel avgjørelsen og ånden den er tatt i. Jeg vil også benytte anledningen til å gjenta vår takk til alle de som engasjerte seg gjennom denne prosessen, spesielt uavhengige forretningsfolk og lokale fotballklubber.

BBC melder at det lokale parlamentsmedlemmet Dan Carden er veldig fornøyd med avgjørelsen.

les også Norske spillere jubler for Jürgen Klopps ja: Nettsiden brøt sammen

– Jeg vet at denne nyheten kommer til å bli ønsket velkommen av uavhengige forretningsfolk, lokale fotballklubber og andre som bidrar så mye til vår supporterkultur, blir Carden sitert på av statskanalen.

Klubben skrev i sin søknad at deres ønske om å bruke varemerket bare gjaldt «fotballprodukter og - tjenester» og at målet var å stoppe folk som solgte uautoriserte produkter.

Liverpool FC-direktør Moore innrømmer til Liverpool Echo at de «undervurderte» reaksjonen på søknaden.

les også Guardiola om rivalen: – Liverpool har absolutt alt

– Men vi følte oss forpliktet til å beskytte fotballklubben og har sett på andre klubber som er i tilsvarende situasjon.

Liverpool FC insisterte på at alle inntekter skulle kanaliseres til lokale investeringer, men søknaden vakte likevel bestyrtelse hos mange av Liverpools trofaste supportere.

Liverpools borgermester Joe Anderson var blant dem som reagerte negativt. Anderson understreker at han er enig i fotballklubbens betydning for byen, som har ytterligere en klubb på øverste nivå: Everton FC.

VGs tips: Liverpool-seier

Sheffield United har på ingen måte gjort seg bort som Premier League-nykommer. Tenk på at laget har gjennomført to opprykk på tre sesonger, og slik sett har vært igjennom litt av en omveltning på kort tid.

Liverpool har vist alle kjennetegn som er på at de kommer til å kjempe helt i PL-toppen denne sesongen. Selv på dager der ikke alt stemmer har de maktet å stikke av med alle tre poengene - som i 2–1-borteseieren over Chelsea sist.

Vi tror seiersrekken fortsetter for Anfield-klubben her. Borteoddsen som tilbys er dessverre ikke av typen «løp og kjøp», så de som tørr kan gå for borteseier med 0–1-handikap til 1,85 i odds.

Vi nøyer oss med borteseier i et HUB-spill til 1,33 i odds. Spillefrist er kl. 13.25 og TV2 Sport Premium har senderettighetene.

Publisert: 28.09.19 kl. 08:29

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 6 6 0 0 17 – 5 12 18 2 Manchester City 6 4 1 1 24 – 6 18 13 3 Leicester City 6 3 2 1 8 – 5 3 11 4 Arsenal 6 3 2 1 11 – 10 1 11 5 West Ham United 6 3 2 1 8 – 7 1 11 6 AFC Bournemouth 6 3 1 2 11 – 10 1 10 7 Tottenham Hotspur 6 2 2 2 12 – 8 4 8 8 Manchester United 6 2 2 2 8 – 6 2 8 9 Burnley 6 2 2 2 8 – 7 1 8 10 Sheffield United 6 2 2 2 7 – 6 1 8 11 Chelsea 6 2 2 2 12 – 13 -1 8 12 Crystal Palace 6 2 2 2 4 – 7 -3 8 13 Southampton 6 2 1 3 6 – 9 -3 7 14 Everton 6 2 1 3 5 – 9 -4 7 15 Brighton & Hove Albion 6 1 3 2 5 – 8 -3 6 16 Norwich City 6 2 0 4 9 – 14 -5 6 17 Newcastle United 6 1 2 3 4 – 8 -4 5 18 Aston Villa 6 1 1 4 6 – 9 -3 4 19 Wolverhampton Wanderers 6 0 4 2 7 – 11 -4 4 20 Watford 6 0 2 4 4 – 18 -14 2 Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om