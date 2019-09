Eden Hazard vekker oppsikt: – Her er supporterne virkelig supportere

Eden Hazard (28) mener Real Madrid-supporterne er mer fanatiske enn sine kolleger i Chelsea.

Nå nettopp







Her er tirsdagens oddstips

Belgieren skiftet i sommer beite fra London-klubben til den spanske hovedstadsklubben. Prisen skal ha vært 1,3 milliarder kroner.

Nå har Hazard uttalt seg om supporterne til de to klubbene til UEFA Media - gjengitt av blant andre AS og Marca.

– Når vi tapte i Chelsea, var vi skuffet, som fansen, men jeg følte aldri at det var noen katastrofe. Det er annerledes i Spania, fotball er alt for dem, det er opp til spillerne å gi alt, sier Eden Hazard.

les også Berge før CL-debuten mot Haaland: – En drøm som går i oppfyllelse

– Her er supporterne virkelig supportere. I England finnes ikke så mange virkelige fans. Folk liker fotball, og alle, unge, voksne, tenåringer, er virkelig interessert i fotball, men de er ikke så fanatiske om lagene sine, fortsetter stjernespilleren. Uttalelsene hans vekker naturlig nok delte meninger blant Chelsea-supportere på sosiale medier.

Onsdag er det Vikinglotto - 83 millioner!

Denne uken skal både Chelsea og Real Madrid i gang med Champions League, og Hazard sier dette om forventningene i den spanske hovedstaden:

– Du vet at dette er klubben som har vunnet mest. Når du er i Real Madrid, selv om det er mitt første år her, og du snakker med fansen, så forventer de alltid at du skal vinne Champions League. Det er derfor det er så store forventninger til denne turneringen, og det er hvorfor klubben har vunnet flere ganger enn noe annet lag.

les også Ødegaard om drømmemålet: – Det var galskap

Hazard håper han kan markere seg som han gjorde i Chelsea - kanskje enda bedre i Real Madrid.

– Når du er i en klubb som dette, må du vinne og du må score. Men jeg har alltid oppført meg på samme måte, og det vil jeg fremdeles prøve å gjøre. Jeg vil prøve å ha det så gøy som mulig, og jeg vet at da vil også resultatene komme.

Hazard hadde kun et år igjen av kontrakten med Chelsea. Belgieren var kampens store spiller da London-laget vant Europa League 29. mai. Hazard hadde vært i Chelsea siden 2012 og var en nøkkelspiller da de vant Premier League i 2015 og 2017.

VGs oddstips

* Champions League-gruppe H - første kamp. Chelsea-boss Frank Lampard gjør sin manager-debut i Champions League - turneringen han vant med nettopp Chelsea i 2012.

* Etter en haltende åpningskamp borte mot Man.Utd. (0-4-tap), har London-laget gradvis fått opp farten. 5-2-bortetriumfen over Wolves på lørdag var av det solide slaget - der alle Chelsea-målene ble signert egne unggutter.

* I kveld mangler Rüdiger (f). Kanté (mb) er tilbake, men mangler kamptrening. James (f) og Hudson-Odoi (a) rekker trolig ikke denne kampen.

* Valencia røk 2-5 borte for Barcelona lørdag. 1-1-2-flyt og 5-7 i mål så langt i La Liga er under pari. Gjestene har ikke vunnet noen av sine fem seneste CL-reiser (0-2-3). Albert Celades er ny trener etter at Marcelino overraskende fikk fyken i forrige uke.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på Viasport 2.

Publisert: 17.09.19 kl. 08:04

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om