FOTRAPP: Håkon Evjen har imponert stort for Bodø/Glimt denne sesongen, her mot Stabæk i september. Foto: Mats Torbergsen

Håkon Evjen solgt til AZ Alkmaar

Håkon Evjen (19) har skrevet under på en 4,5-årskontrakt med AZ Alkmaar. Bodø/Glimt-profilen er klar for nederlenderne fra 1. januar, bekrefter gultrøyene på sine nettsider.

Oppdatert nå nettopp







Det var TV 2 som meldte nyheten først. U21-landslagsspilleren dro mandag til Amsterdam sammen med agent Morten Wivestad for å sluttføre sin personlige avtale, etter at klubbene var blitt enige. Tirsdag er overgangen et faktum.

Ifølge TV 2 skal overgangssummen være på 25 millioner. Det vil i så fall være Bodø/Glimt-historiens største. Trond Fredrik Ludvigsen gikk til tyske Hertha Berlin i 2001 for i overkant av 20 millioner.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

VG kjenner til at pappa Andreas og Evjens mamma ankom Nederland tidligere tirsdag.

– Akkurat nå føles det bra ut og jeg er glad. Jeg tror dette kan bli veldig spennende, sier en fornøyd Håkon Evjen til Glimt sine nettsider.

Har vært en sensasjon

Evjen debuterte i Eliteserien så sent som 29. april i fjor, men har vært i Bodø/Glimt siden 2016. Denne sesongen har narvikingen vært en sensasjon som kant og indreløper. Med 10 scoringer på 20 kamper, to målgivende og glitrende spill har den tekniske 2000-modellen vært ligaens kanskje aller største attraksjon.

Evjens prestasjoner har bidratt sterkt til at Bodø/Glimt bare er tre poeng bak Molde i kampen om gullet når ni runder gjenstår.

– Selv om det nå er bestemt at jeg skal bytte klubb i januar, betyr det ikke at jeg mister fokus for den jobben jeg skal gjøre i Bodø/Glimt. Jeg skal fortsette å gi alt for Glimt og kommer til å fokusere på Eliteserien og det vi i klubben skal gjøre ut resten av sesongen, sier Evjen.

Han har blant annet stått for scoringer som dette:

Kan få spille Europa League

I Nederland blir Evjen lagkamerat med blant andre Jonas Svensson (26) og Fredrik Midtsjø (26), som begge kom til Alkmaar fra Rosenborg i 2017.

I høst skal laget blant annet ut i Europa League, etter å ha blitt nummer fire i Eredivisie sist sesong. Nederlenderne er i gruppe med Manchester United (som er Evjens favorittklubb), kasakhstanske Astana og serbiske Partizan Beograd.

Gruppekampene er over før 19-åringen slutter seg til klubben, men han kan få muligheten til å være med til vinteren når 16-delsfinalene begynner, hvis Alkmaar tar seg videre.

Laget trenes for øvrig av den tidligere fotballspilleren Arne Slot (40), som tok over jobben i sommer etter å ha vært assistent i klubben siden 2017. Han har ledet Alkmaar til 10 av 15 mulige poeng så langt, noe som er bare tre færre enn Ajax som topper ligaen.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 17.09.19 kl. 17:35 Oppdatert: 17.09.19 kl. 17:50







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om