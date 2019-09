Skiftet landslag – ble truet i sosiale medier

BYTTET: Declan Rice for henholdsvis Irland (t.v.) og for England (t.h.). Foto: Getty og NTB scanpix

– Jeg har hatt et par uheldige opplevelser. Det har vært folk som har sagt at de skal komme hjem til meg. Trusler mot meg, trusler mot min familie, sier Rice i et intervju med ITV.

Klubbskifter skjer stadig vekk i fotballen. Derimot er det mer uvanlig å skifte landslag. Det gjorde altså Declan Rice.

Han spilte for Irland i ungdomsårene og fikk også med seg tre A-landskamper, men ettersom det handlet om såkalte «privatkamper», hadde han anledning til å skifte til England, som er hans fødested. Ettersom besteforeldrene er irske, hadde han mulighet til å spille også for Irland.

– Når jeg tenker over det, har jeg aldri vært redd. Det vil alltid være supportere som vil sverte deg. Du skal bare le av det, sier Rice.

Han ble tvunget til en offentlig beklagelse før sin England-debut på Wembley, da det viste seg at West Ham-spilleren i 2015 tilsynelatende hadde støttet IRA (den irske republikanske armé) på Instagram.

Etter å ha tenkt seg om lenge, valgte han å skifte til England tidligere i år.

Rice sier til ITV at truslene var verre for foreldrene hans enn ham selv – som ikke har seg latt seg påvirke av det.

Landslagstrener Gareth Southgate sier at han fryktet negative reaksjoner på Rice’s skifte av landslag.

– Jeg var bekymret for at det kunne få følger for ham og hans familie. Derfor ønsket jeg ikke å presse fram en avgjørelse, fordi det vil alltid komme en reaksjon. Men han har taklet det veldig rolig, veldig modent, mener Southgate, ifølge The Guardian. Han mener det burde være strengere kontroll med sosiale medier.

Rice avslører for ITV at han har sjekket noen av kontoene som har kommet med truslene og at det har vært falske profiler.

Landslagskollega Jordan Henderson mener at folk må identifisere seg når de oppretter kontoer på sosiale medier.

– Jeg var ikke klar over at folk bare kunne opprette kontoer uten å oppgi hvem de er. Hvis noen kunne gjøre noe med det, ville det være bra, og det ville hjelpe, sier han, ifølge The Guardian.

– Gutta må være fornuftige og ikke lese for mye av ut av dette. Det er viktig å samhandle med fansen, men det er også dem som vil kritisere deg. Ikke les kommentarene deres, oppfordrer Henderson.

England knuste Bulgaria i helgen og står med ni poeng av like mange mulige så langt i kvalifiseringen. Nå er det gruppetoer Kosovo som står for tur.

