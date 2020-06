HALV SERIE OG SLUTTSPILL: Fredrikstad ønsket full serie, men må nøye seg med halv serie. Foto: Jostein Magnussen, VG

NFF: Halv serie og sluttspill i 2. divisjon

Det blir store endringer på seriespillet i norsk 2. divisjon denne sesongen. Flere toppklubber var imot det nye systemet.

Grunnet coronaviruset har ikke klubbene i 2. divisjon fått trene med full kontakt til nå. I dag ble det åpnet opp for at de kan gjenoppta treningen, og i den sammenheng har NFF informert om hvordan serien skal avsluttes.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter til VG at det blir store endringer. 11. juli sparkes ligaen igang. Lagene skal kun spille halv serie. Først spilles det 13 kamper i hver avdeling. Deretter vil begge avdelingene deles i to.

De øverste 7 lagene inndeles da i en pulje, mens de nederste syv plasseres i den andre puljen. Alle lag tar med seg poengene sine inn i sluttspillet. Deretter vil lagene spille på nytt mot motstanderne i sin pulje, før opprykket avgjøres på normalt vis.

Vinneren av hver divisjon rykker opp, mens andreplassen i de to avdelingene møtes til en kvalifiseringskamp.

– Vi, sammen med en god del andre klubber, hadde et sterkt ønske om å opprettholde full serie med oppstart 4. juli eller uka etter, sier daglig leder i Fredrikstad, Joacim Heier.

Han får også støtte fra Bryne, som ønsket det samme.

– At vi går vekk fra full serie er jo verst. Vi har hatt et ønske om full serie, sier daglig leder i Bryne, Knut Ove Joa.

Både Bryne og FFK fikk nyheten på et møte i kveld, mellom klubbene i PostNord-ligaen og NFF. Begge klubber opplyser at de opplevde at majoriteten av lagene ønsket en full serie.

Kari Lindevik, som er leder i Divisjonsforeningen, avviser det.

– Det er jeg ikke enig i. For et par uker siden var det nok delt på midten, men som det har blitt de siste ukene, så har vi ikke inntrykk av at majoriteten ønsket det.

Lindevik forteller at avgjørelsen er tatt basert på innspill fra alle klubbene, som har fått lov til å gi sin uttalelse, før det ble bestemt.

Heller ikke 2. divisjonsklubben Skeid opplever det slik. De var blant klubbene som ønsket halv serie og sluttspill, slik det er avgjort nå.

– Nei, på ingen måte. Det har vært hentet innspill fra klubbene, så jeg tror de har landet på en demokratisk prosess, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Publisert: 12.06.20 kl. 19:57 Oppdatert: 12.06.20 kl. 20:16

