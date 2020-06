MYE Å SVARE FOR: Lars Jørgen Salvesen fikk mange spørsmål etter kampen på Sør Arena onsdag kveld. Sørlendingen scoret mot gamleklubben og feiret med å legge hånden mot munnen. Foto: Tor Erik Schrøder

Salvesen med «hysj-feiring»: - Jeg fikk mye dritt og meldinger

KRISTIANSAND (VG) (Start-Strømsgodset 2–2) Lars Jørgen Salvesen (24) ble såpass frustrert over de negative ropene til han på Sør Arena, at han valgte å feire en scoring han ikke hadde tenkt å feire ...

– Jeg fikk mye dritt og meldinger. Det var derfor jeg «hysjet» til publikum etter scoringen. Jeg hadde ikke tenkt å feire i det hele tatt, men jeg klarte ikke å la være etter alt jeg hørte på tribunen. Det var ikke pent. Og etter kampen snakket jeg med en kompis av meg, en som satt på tribunen. Det var visst enda verre enn jeg fikk meg meg, sier Godset-målscorer Salvesen til VG, der vi står i intervju-sonen på Sør Arena.

Lars-Jørgen Salvesen forteller at han hadde «fire og et halvt fine år i Start», og at han vet at det «er sånn» å komme tilbake til en gammel hjemmebane. Han sier at han «tar det fint», at det «ikke er noe problem». Men der og da reagerte han.

– Det blir veldig spesielt når det er så få mennesker på kampene. Du hører det meste som blir sagt. Og jeg hørte mye, det blir veldig tydelig på nesten tomme tribuner, forklarer Lars-Jørgen Salvesen.

Skader, spiss-kjøp og manglende tillit, er årsakene til at Salvesen forsvant fra Start midtveis i 2018. I 2017 hadde han en alvorlig skade, og han slet med en annen skade i deler av 2018 også.

– Jeg var ute i to måneder i 2018, det var kamp om plassene fra før, og da Start skulle kjøpe to spisser til, så ble veien fram lang for meg. Jeg valgte å dra fra Start, sier Lars-Jørgen Salvesen.

Han innrømmer at det var litt spesielt å komme tilbake til Sør Arena onsdag. Det er første gang han har spilt mot Start på sin gamle hjemmebane. Men Lars-Jørgen Salvesen følte ikke at han hadde noe å bevise av den grunn.

– Jeg beviste nok i fjor høst, sier han - klart og tydelig. Sju mål på 13 kamper, etter en byttehandel der Mustafa Abdellaoue dro til Sarpsborg og Salvesen til Godset, var nok til at Drammen beholdt et lag i Eliteserien. Og Salvesen fortsetter altså å stange ballen i mål.

Mot Start gikk han, helt bevisst, mot venstreback Kristoffer Tønnessen da innlegget fra Kristoffer Tokstad kom på overtid i 1. omgang. Så brukte han den gode spensten sin (187 centimeter høy er han), og stanget ballen i mål, utagbart, for Amund Wichne i Start-buret.

– Vi visste jo hva som kom. Vi hadde jo snakket om det. Men han er god i lufta, og han fikk gå opp og heade. Da blir det farlig, sier Start-trener Joey Hardarsson.

– Jeg har alltid vært god i lufta. Helt fra jeg var liten. Jeg er kanskje ikke den høyeste, men du kommer langt med spenst og timing, sier Lars-Jørgen Salvesen.

Godset-trener Henrik Pedersen, som hentet Salvesen til klubben i fjor sommer, er bare glad han har en så god angriper på laget sitt.

– På innlegg og løp er han blant de beste. Og jeg synes han har utviklet seg veldig siden han kom i juni i fjor, sier Henrik Pedersen til VG.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 5 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

