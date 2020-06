Molde slo Brann i generalprøven etter snuoperasjon

(Molde - Brann 3–2) Både Molde og Brann viste tidvis at eliteserieformen er i anmarsj, men Brann må sette sin lit til at en resultatmessig dårlig generalprøve betyr en god premiere.

– Det var frusterende å tape denne kampen etter at vi hadde en del gode sjanser før de kontret inn 2-2. Spillet vårt var mye mye bedre enn i tidligere treningskamper, sier Branns Robert Taylor til Bergens Tidende.

Allerede før Eurosport-kommentator Amund Lutnæs hadde rukket å lese opp startoppstillingene, hadde fjorårets store spiller i Eliteserien sendt Molde opp i ledelsen.

Magnus Wolff Eikrem fikk en perfekt pasning fra Erling Knudtzon til venstre, og bredsidet kontant ballen via stolpen og i mål.

Brann viste imidlertid tidlig at de ikke hadde tenkt til å la generalprøven være en svak en. Først dro Gilbert Koomson seg fri fra John Kitolano ute til høyre, og slo et perfekt innlegg på pannebrasken til Robert Taylor. Finnen fant målet med et kontrollert hodestøt.

Etter pause var Koomson frampå igjen. Med en nydelig kroppsfinte sendte han Molde-forsvaret ut av spill, og hamret inn ledermålet.

Ola Brynhildsen kom inn for andre kamp på rad og viste igjen at han begynner å finne seg til rette i Molde. Etter et par misbrukte muligheter, ble han stusset perfekt gjennom av luggen til Wolff Eikrem og bredsidet inn utligningsmålet med den største selvfølgelighet.

Etter mange bytter i andre omgang, ble det ustrukturert i forsvaret til Brann. Det kunne høyreback Kristoffer Haraldseid utnytte, og pirket ballen i det åpne målet etter tellefeil i Branns bakre rekker. Likevel var trener Lars Arne Nilsen fornøyd etter kampen.

– Det blir mange poeng om det fortsetter slik, sier han til BT.

Kampfakta Molde - Brann Molde (4–2–3–1): Andreas Linde - Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Stian Gregersen, John Kitolano - Eirik Hestad, Martin Ellingsen - Eirik Ulland Andersen, Magnus Wolff Eikrem, Erling Knudtzon - Leke James. Kitolano og James byttet ut med skade. Brann (4–3–3): Markus Olsen Pettersen, Gilli Rolantsson, Bismar Acosta, Ole Martin Kolskogen, Ruben Kristiansen - Kristoffer Barmen, Daniel Pedersen, Amer Ordagic - Gilbert Koomson, Daouda Bamba, Robert Taylor. Mål: Wolff Eikrem, Ola Bryndhildsen og Haraldseid (Molde), Taylor og Koomson (Brann). Vis mer

Molde fikk en opptur, men det kostet. I første omgang ble innleide Kitolano byttet av med skade, etter en times spill måtte superspissen Leke James gi seg av samme årsak. Ingen av skadene virket å være av den alvorlige sorten.

Dermed fikk Molde en - resultatmessig - optimal generalprøve på deres Eliteserie-start mot Aalesund neste helg, mens Brann må håpe at de leverer i premieren mot Haugesund.

Molde tok med det sin andre seier på rappen, etter at de slo Kristiansund med blant annet en lekker frisparkperle:

