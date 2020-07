ÅPNET MINNEBOKEN: Bjørn Myhre (til høyre) vet alt om hvordan det er å rykke opp til Eliteserien med Lillestrøm. I år skal sønnen Petter prøve å gjøre det samme som pappa var med på i 1974. Foto: Janne Møller-Hansen

Nå skal Petter Myhre gjøre det samme som pappa: – Aldri holdt med Lillestrøm

LILLESTRØM (VG) Endelig får pappa Bjørn (74) se sønnen Petter Myhre (48) med LSK-logoen på brystet. Men det er smått ironisk at det er Lillestrøm som har brakt ham vekk fra tv-studioet og tilbake på trenerbenken.

Med markant fortid hos de to fremste rivalene Strømmen og Vålerenga, har Lillestrøm aldri vært klubben for Petter Myhre – til tross for at pappa Bjørn både spilte over 200 kamper der og vokste opp som lillestrømling. Før nå.

– Jeg har aldri holdt med Lillestrøm. Det har jeg ikke gjort før nå. Og det har med å gjøre at jeg har vært i Strømmen og Vålerenga. Men jeg har elsket denne rivaliseringen, jeg mener det løfter fotballen og alltid hatt respekt for hva de har fått til her nede. Da jeg var spiller i Strømmen, var vi bedre enn dem på yngres, men Lillestrøm var storebror. For de leverte på det øverste nivået. I Vålerenga var det jevnbyrdig, og jeg husker de oppgjørene her og på Ullevaal som de kuleste, sier Petter Myhre.

Med Geir Bakkes litt overraskende inntreden som hovedtrener etter nedrykket til Obosligaen kunne de to kameratene gjøre praksis av teoriene de lekte med allerede da de gikk på idrettshøyskolen sammen midt på 90-tallet:

Lede et lag sammen. Og derfor går Petter Myhre rundt på Åråsen i LSK-klær for første gang i sitt liv. Iallfall nesten.

– Jeg var og trente med dem i 14 dager på 90-tallet en gang. Ellers har jeg stort sett hatt på meg grått og rødt. Og rødt, hvitt og blått, smiler Myhre.

– Men du holdt med Lillestrøm da du var to år, bemerker Myhre senior med et smil.

Da Petter Myhre var to, startet storhetstiden til Romerikes fotballstolthet. Det var i 1974, og med Tom Lund i spissen og Bjørn Myhre på midtbanen, at klubben rykket opp til toppdivisjonen og ble der. Helt til denne absurde desemberkvelden i 2019, da fotball igjen overgikk det vi trodde var virkeligheten, og Starts Martin Ramsland sendte Lillestrøm ned til serienivå to:

Der de ikke har vært siden Lund, Myhre og resten av de gamle heltene spilte klubben opp til det som ble rekordsterke 45 strake sesonger på toppnivå.

Når det igjen skal kjempes om opprykk på Åråsen, er 10’ertrøyens eier skiftet fra Tom Lund til Thomas Lehne (Olsen), men Myhre-familien er fortsatt representert.

Bjørn trekker frem selvtilliten som det viktigste for 1974-laget. Den var det lite av i Lillestrøm i fjor høst.

– Vi kunne omtrent gå på vannet da, tror jeg. Vi hadde Tom som førstemann, så vi spilte på ham. Slo gjennom ham hele tiden. Ellers demmet vi opp bak. Men etter de to første kampene var det veldig dårlig, følte vi. Vi tapte den første og vant den andre mot Eidsvold Turn, husker Bjørn Myhre om opprykkssesongen.

GULLGENERASJON: Disse var med å spille Lillestrøm til toppdivisjonen midt på 1970-tallet. Bak fra venstre: Odd Andersen, Tom Lund, Trond Johnsen, Bjørn Myhre, Leif Hansen og Erik Karlsen. Foran fra venstre: Håvard Larsen, Finn Bjerk, Erik Becklund, Per Berg og Jann Lund. Foto: Lillestrøm SK

– Så ble vi enige om å forandre midtbanen. Vi hadde en offensiv midtbane og snudde den til defensiv. Så tapte vi ikke etter det. Selv dårlige kamper vant vi, fortsetter Myhre.

Beviset er samlet i en bunke avisutklipp han har lagret pent i plastlommer og tatt med til VGs intervjuavtale. Skrytealbumet har sjelden eller aldri vært tatt frem hjemme. Petter tror det handler om at de er en familie som «lever i nuet».

Litt om fortiden må de likevel svare på. Blant om hvorfor Petter aldri ble Lillestrøm-spiller. Som tenåring var han gjerne på Åråsen og så på spillere som Tom Sundby og Kjetil Osvold, en tid der Lillestrøm over mange år var blant landets beste lag.

Fikk tilbud

– Fatter’n begynte i Strømmen i 1976. Han dro med meg på fotballskole på Strømmen, det var naturlig å være der. Etter hvert ble Strømmen de beste i klassen på spillerutvikling. Lillestrøm var rivalen, og vi var bedre enn Lillestrøm på alle årgangene, sier Petter Myhre.

– Jeg fikk tilbud fra juniorlaget her da jeg var 16. Å spille juniorfotball i Lillestrøm eller A-lagsfotball i Strømmen, når det var én divisjons forskjell mellom lagene, var ikke noen grunn, vurderer Myhre om valget om å bli i klubben som stort sett lå i toppen av det som i dag er Obosligaen, og som også var oppe i Eliteserien i 1986 og 1988.

MIK-MAKKERE: Petter Myhre med sin mangeårige TV 2-partner Øyvind Alsaker, her under VM i Russland for to år siden. Foto: Olof Andersson, TV 2.

Var han god nok? Det er fristende å be fotballeksperten Petter Myhre vurdere fotballspilleren Petter Myhre.

– Nå er det litt pinlig å prate om seg selv... Jeg var ekstremt skadeutsatt. Fra jeg var 20 år til jeg la opp, hadde jeg bare én hel sesong. Da blir du ikke god nok. I 1992, da jeg var 20, spilte vi kvalik til Eliteserien med Strømmen, da var jeg fast og blant de beste.

– Jeg hadde noen tilbud etter det og valgte å bli. Men når du hele tiden skal trene deg opp til å bli på nivået du var på, går det litt utover motivasjonen. Jeg satset voldsomt tre-fire sesonger etter det. Men så skjønte jeg at kroppen tåler det ikke. Da ble det ingen grunn til å drive med prøvespill og så videre. Men 1992-93-94-95 hadde jeg vært god nok som spiller, resonnerer LSKs assistenttrener.

les også Myhre blir LSK-assistent – reduserer arbeidsmengden hos TV 2

– Jeg synes Petter var veldig god. God nok og bedre enn mange som var på laget. Men det var det å få det frem, supplerer Bjørn Myhre.

– Det er en del av gamet å være skadefri. Toppfotballen er sånn at du må tåle masse trening. Har du ikke kropp til det, er det ikke liv laget. Det hadde ikke jeg, vedgår Myhre.

Fotballhode, derimot – det hadde han til toppnivå. Men etter bare ett år og to sesonger som Vålerenga-trener, der han kjente både på suksessen og motgangen – og «trøkket» som begge ting medfører i den klubben – var det over. Han var ferdig i Vålerenga sommeren 2007 etter å ha ledet dem til seriebronse høsten i forveien, da som Kjetil Rekdals erstatter.

BLÅ JUBEL PÅ ÅRÅSEN: Petter Myhre gir Daniel Fredheim Holm en klem etter Vålerenga-seieren borte mot Lillestrøm i 2007 – en av få oppturer den sesongen. En drøy måned senere var han ferdig i jobben som trener. Foto: Bjørn S. Delebekk

De siste 13 årene har han levert analyser på TV 2, selv om han også rakk to sesonger med delt hovedtreneransvar i Strømmen sammen med kameraten Thomas Berntsen (nå sportssjef i Sarpsborg).

– En av hovedgrunnene til at jeg har holdt meg unna treneryrket, er at jeg har hatt en veldig fin jobb i TV 2. Det var mye mer behagelig for familien. Jeg var bare 34 da jeg tok over i Vålerenga, guttungen var fire år og jentungen seks-syv. Fotballen er altoppslukende jobb, spesielt som hovedtrener. Det er 24-7, forteller Myhre og gir følgende eksempel:

– Jeg satt hjemme og stilte de samme spørsmålene til barna tre ganger. For jeg husket ikke hva de svarte. Jeg fikset ikke det greiene og måtte ta et valg for hva jeg skulle gjøre. Mange fikser det fint, men jeg kom til erkjennelsen at det ikke funket for meg, vedgår han.

les også Geir Bakke-prisen var på tre millioner – Lillestrøm betaler null

Nå er barna voksne, vennen Geir Bakke trengte en assistent, Lillestrøm kom med tilbud om en ettårskontrakt og TV 2 har tilrettelagt for at han kan gjøre begge deler. Fortsatt har han egentlig to år igjen av avtalen med TV 2, men er klar på at han jobber hundre prosent i Lillestrøm. Han kunne gjort comeback på trenerbenken mye tidligere, også i Eliteserien.

– Jeg har selvfølgelig hatt muligheter, og ja, jeg har hatt kontraktstilbud. Sånn er det. Norge er ikke så stort, sier Myhre, uten å bryte sitt personlige prinsipp om å røpe hvem han har snakket med om hva.

– Litt ironisk at det er Lillestrøm som får deg tilbake i treneryrket?

– Ja, selvfølgelig. Det haglet inn noen meldinger da det kom ut at jeg hadde skrevet under for Lillestrøm. Både fra kjente og ukjente nummer. «Er det sant» med masse spørsmålstegn, en annen skrev «Gratulerer med jobben, men håper du taper». Det er en supporters lodd å få mene det. Jeg har ingen ambisjoner om å møte forståelse, sier Petter Myhre.

Publisert: 03.07.20 kl. 08:21

