Brann fikk Hardball-hjelp til å sikre Forren-signaturen

Vegard Forren (32) har skiftet til rødt arbeidsantrekk – blant annet etter økonomiske ekstrabidrag til Brann fra «hjelpergruppen» Hardball og at spilleren selv godtok en lønnspakke et stykke under hva han har hatt tidligere.

Daglig leder Vibeke Johannessen bekrefter at Hardball – den tidligere investorgruppen som bidro tungt i norsk fotballs økonomiske gullalder på midten av 2000-tallet – har vært med å sørge for at klubbløse Vegard Forren tirsdag kveld kunne signere kontrakten som gjør ham til Brann-spiller ut året.

– Det som er realiteten, er at de bidratt litt i coronaperioden. De har vært roligere de siste årene, men de er ikke avviklet og er glade i Brann. Vi er i en spesiell situasjon, og de har bidratt, sier Johannessen til VG om gjengen som i dag kan beskrives som økonomiske støttespillere.

Hun vil ikke si noe om summer, og sportssjef Rune Soltvedt heller ikke vil gå i detaljer på hvor mye det er snakk om.

Men Soltvedt forteller litt om prosessen fra da Forren gikk ut 29. mai og kurtiserte Brann med beskrivelsen «en spennende klubb» til at han 11 dager senere signerte for et halvt år med bergensklubben – etter å ha blitt løst fra kontrakten med Molde og innrømmet gamblingproblemer.

– Nå vet ikke jeg hva slags nivå han har ligget på før, men jeg går ut fra et godt norsk fotballnivå, og det hadde ikke vi muligheten til. Det hadde ikke gått ut at han var så motivert og innstilt. Så er det mange som er glade i Brann på mange ulike områder, forteller Soltvedt.

Etter VGs opplysninger ligger Forren i sjiktet under de lønnsledende spillerne i Brann. Samtidig skal det sies at stopperen fikk med seg et «sluttvederlag» da kontrakten med eks-klubben Molde opphørte, ifølge pressemeldingen fra Molde. Der hadde Forren kontrakt ut 2021, altså halvannet år til.

– Vi ble enige etter forhandlinger, så det var veldig greit, sier Forren med et smil om hvordan det var å akseptere betingelsene fra Brann.

Samtidig som muligheten for Forren dukket opp, jobbet Brann med å signere Ali Ahamada fra Kongsvinger i OBOS-ligaen. Det var da keeperen fra Komorene ble klar lørdag at fjorårets eliteserienier kunne trappe opp arbeidet med midtstopperen fra Kyrksæterøra i Trøndelag.

Mellom Forrens åpenbare frieri og selve signeringen skrev begge lokalavisene – BA og BT – at det virket usannsynlig at Forren ble Brann-spiller. Soltvedt svarer slik på at om det har vært noe skepsis eller splid internt i Brann om å signere trønderen:

– Jeg må først og fremst si at det ikke har vært noen splid. Når vi først henter en spiller, er vi enige. Så er det diskusjoner underveis, sportslig, økonomisk. Det at det tok litt tid, var at vi tenkte – som mange andre – at det er en spennende og tilgjengelig spiller, sier sportssjefen.

– Mens vi jobbet vi med keeperspørsmålet, måtte Forren svare på et tilbud fra en annen klubb fredag. Da ønsket vi å gi en tilbakemelding og informerte om at slik situasjonen var der og da, hadde vi ikke muligheten til å komme med et tilbud til ham. Så forsto vi at det ikke ble noen avtale med den andre klubben, og han var veldig tydelig på at han ønsket seg til Brann. Da vi landet Ali på lørdag, visste vi at det var en mulighet fremdeles. Det har vært komplekst og mange faktorer i bildet, men vi ble veldig begeistret for hans ønske om å spille for Brann, fortsetter Soltvedt.

Ifølge VGs opplysninger blir Kongsvinger kompensert med noen hundre tusen for keeperen for de resterende ukene som gjensto i hans kontrakt med hedmarksklubben. Daglig leder Vibeke Johannesen gikk nylig ut og fryktet et inntektstap på mellom 30 og 50 millioner kroner som følge av coronautbruddet. Samtidig måtte spillerne ta lønnskutt i rundt to måneder fra midten av mars til midten av mai.

Hun svarer slik på hvordan det harmonerer med at de likevel signerer to spillere nå:

– Jeg kommenterer ikke detaljer rundt spillerne. Det er en krevende tid, samtidig som dette er en del av fotballdriften. Seriestart er rett rundt hjørnet, men for ti uker siden visste vi ikke engang om Eliteserien skulle spilles. Det er tett kampprogram, og det handler om forberedelser og en nøye vurdering til det beste for klubben. Inntekter handler også om å vinne fotballkamper, svarer Branns daglige leder.

– Styrker en sterk stall

– De vanskelige tidene er ikke over for Sportsklubben Brann. Du er nødt til få gode avtaler. Det er en totalvurdering og en balansegang. Nå hadde vi en bra økonomisk greie tidligere i år (salget av Veton Berisha). Men derfor kunne vi ikke hoppe på Vegard Forren-saken samtidig som Ali, forklarer Rune Soltvedt.

– Betyr signeringen av Forren at Christian Eggen Rismark skal selges?

– Vurderingen har vært å styrke en sterk stall. Det kan være at det blir andre vurderinger underveis, men med sesongoppsettet på 30 kamper rimelig komprimert, opplevde vi at vi er sårbare med tanke på antallet, sier Rune Soltvedt om Brann-troppens andre midtstoppertrønder.

– Har dere sikret dere på noe vis i kontrakten hvis Forren igjen skulle få utenomsportslig trøbbel?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på slike forhold. Vi har diskutert det som har vært, det han har stått frem med, og vi ønsker å hjelpe til at han skal ha det best mulig på og utenfor banen. Vi opplever at han er veldig motivert og vil vise at han duger. Alle som reiser til Brann har sin ballast og historie, han har stått frem med sin, svarer Branns sportssjef.

