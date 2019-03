UTLIGNING: På overtid klarer Ola Kamara å utligne i det som ble en voldsom fotballkamp, som skiftet karakter flere ganger underveis. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

En kamp som fikk frem hele følelsesregisteret i oss

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Sverige 3–3) Vi trodde på en målfattig kamp mellom to gjerrige lag som kjenner hverandre. Men fotballkamper er ikke lette å forutse alltid: Det ble seks scoringer, dramatikk - og en fotballkamp som skiftet karakter så mange ganger at vi mistet tellingen.

20 minutter gjenstod på Ullevaal stadion da Sverige reduserte til 2–1 mot Norge. Ja, Sverige hadde hatt flest sjanser, men Norge hadde Rune Almenning Jarstein. Det føltes ganske trygt. Pulsen var fortsatt lav.

20 minutter gjenstod da dramaet startet. For Jarstein, som sto nok en god kamp for Norge, hadde akkurat reddet straffesparket fra Andreas Granqvist. Det kunne være avgjørende for kampen, som Sverige hadde tatt litt for mye over nå. Norge hadde mistet kontrollen. Men vi hadde Jarstein - og alltid farlige King.

Men så sendte Viktor Claesson Jarsteins retur i mål. Det sto 2–1. Og vi kjente litt på redselen, redselen for at dette svenske laget, med så mye mer rutine i slike kamper, skulle stjele dette fra oss.

Minuttet etter reduseringen, reddet Jarstein mirakuløst fra Robin Quaison. Kanskje dette var dagen - likevel - der vi endelig skulle klå svenskene?

Fire minutter før slutt kom utligningen. Norge hadde mistet det helt, de ble presset inn i egen målgård. Et skudd gikk via en norsk fot - og utmanøvrerte Jarstein.

2–2. Seieren forsvant i en norsk fot. Men vi fikk da et poeng?

Akkurat da 90 minutter ble passert scoret svenskene - igjen. 2–3. Det er sjelden noen snur fotballkamper så på hodet. Norge hadde tross alt vært gode de første 25 minuttene, og fortjente ledelsen ved pause, selv om måten den kom på ikke var bra: For det VAR offside da Bjørn Maars Johnsen ga Norge ledelsen, fire minutter før pause.

Trolig fikk ikke linjemannen med seg at keeper var langt ute. Det var kun én motstander mellom Maars Johnsen og mål. Men dommer blåste scoring.

Var det tvil om den første scoringen, så var 2–0 vakker. 59 minutter, et angrep trukket opp av Joshua King, involvering av Martin Ødegaard, før Markus Henriksen gjorde en kjempejobb med å få slått et perfekte innlegg på hodet til King, som hadde fullført løpet sitt. Robin Olsen klarte ikke holde ballen utenfor streken - 2–0 til Norge.

Men der Olsen måtte kapitulere, reddet Jarstein på motsatt side. Lenge. Helt til det, helt plutselig gikk i stå for Norge. Først null scoringer på åtte sjanser for Sverige, så tre på tre.

Norge tok avspark, 90 minutter var passert. Publikum hadde gitt opp, var på vei hjem i hatt og frakk. Det gikk ikke denne gangen - heller. Svenskene var for gode, for drevne.

Så fikk Norge to cornere - på overtid.

På den andre kom Ola Kamara, innbytteren, seg først og øverst. Og headet ballen - i mål.

På mirakuløst vis hadde Norge utlignet. 3–3. Det ble stille på den svenske delen av tribunen. De trodde ikke det de så.

Hva skal vi si etter en slik kamp, 1–0,-20, 2–1, 2–2, 2–3 og 3–3?

At fotball er gøy, men nervepirrende. At Lars Lagerbäck har skapt et lag som aldri gir seg, det er det positive, i tillegg til de første 25 minuttene, da Norge var gode.

Lars Lagerbäck har to klassespillere, en i hver ende av banen. Rune Almenning Jarstein og Joshua King var fantastiske mot Sverige, som de stort sett har vært i de fleste kampene over lang tid.

Men det er ikke nok. Med uavgjort hjemme mot Sverige er Lars Lagerbäck og Norge på etterskudd, poengmessig. Trolig kan ikke Norge tape i Stockholm til høsten, og trolig må begge kampene mot Romania vinnes hvis Lagerbäck skal klare å ta oss direkte til EM.

Det var det vonde med tirsdagens mål-kalas: Når du leder 2–0 med 20 minutter igjen å spille i internasjonale kamper, da skal kampene «drepes». Men der er ikke Norge og Lagerbäck mot såpass god motstand som Sverige tross alt er - ennå.

Mot C-nasjoner i Nations League gikk det.

Mot Spania og Sverige må det bedring til.

Men vi takker for underholdningen - og utligningen på overtid.

Uten den hadde EM-toget - nesten - gått allerede.

26.03.19