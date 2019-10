EN UTE – EN INNE: Alexander Søderlund starter på benken, mens Samuel Adegbenro er foretrukket på vingen før kampen mot PSV. Foto: Bjørn S. Delebekk

Søderlund tror han trenger noen måneder på å bli ving – vrakes mot PSV

TRONDHEIM (VG) Til PSV-kampen velger Eirik Horneland vekk løsningen med Alexander Søderlund (32) på vingen. Angriperen tror han trenger noen måneder på å bli god nok i den rollen.

VG Live: Vi følger Rosenborg – PSV fra 21.00!

Mot PSV torsdag kveld får midtspiss Bjørn Maars Johnsen vinger – og med Samuel Adegbenro og David Akintola på hver side kan trøndernes offensiv muligens fly høyt mot Nederlands nest beste lag nå og forrige sesong.

Det betyr at Alexander Søderlund er på benken, for første gang på et toppet Rosenborg-lag siden tapet for Molde i april. Og det betyr at Eirik Horneland – for andre kamp på rad– dropper å bruke både Maars Johnsen og Søderlund.

Men treneren avviser at løsningen med å bruke Søderlund som såkalt sidespiss er gravlagt for godt.

– Nei, det vil jeg absolutt ikke si. Han (Søderlund) har gjort gode kamper der. Det vi har som vurdering mot PSV, er å være farlig nok på den type kampbilde som vi tror kommer der, sier Horneland, som brukte Søderlund på kanten både mot Lillestrøm (seier 3-1), Mjøndalen (seier 2-1) og i den skuffende Europa-åpningen mot LASK (tap 0-1).

– Mot Mjøndalen gikk det ganske bra. Da burde jeg scoret tre mål. Men når man ikke har spilt der på lenge, tar det litt tid. Jeg hadde sikkert blitt bedre og bedre, men tipper det ikke blir så mange flere kamper, sier Søderlund selv.

I et Eurosport-intervju før nettopp Mjøndalen-kampen spøkte han med at han holder «middels eliteserienivå» på vingen. Men han presiserer at det ikke er noe problem for ham å bli satt i den posisjonen.

– Hva slags kampbilder kreves for at det er smart grep å sette deg der?

– Godt spørsmål, smiler Søderlund – før han svarer mer utfyllende:

– Når vi dominerer, kan det være smart å få mange innlegg fra venstresiden og få trøkk i boksen. Ligger vi lavt, er det ikke den smarteste måten å gjøre. Så kampbilder har mye å si, mener 32-åringen.

– Over noen måneder kunne jeg fått det til. Jeg prøver uansett å gjøre mitt beste, jobber på, men jeg måtte brukt tid på det. Det blir en helt annen måte å spille på utholdenhetsmessig. Som spiss er det mye rykk og napp, på siden er det mer ett tempo hele kampen. Det tar tid å komme inn i. Men det er ikke noe stress, sier Søderlund.

– Det er kanskje noe som er forbeholdt Eliteserien?

– Det kan godt være. Vi prøvde mot LASK, som ikke fungerte så veldig bra. Vi må lære av det som gjøres, sier Søderlund.

Kaller det årets viktigste

Hans spisskollega Bjørn Maars Johnsen er godt kjent med nederlandske PSV fra tiden i ADO den Haag og AZ (som han er lånt ut fra nå). Og landslagsspilleren trives godt med å ha to mer rendyrkede vinger på hver side av seg:

– Det er dette jeg liker best. I ADO, da jeg scoret 19 mål (34 seriekamper), hadde jeg to vinger med masse fart og innlegg, sier Maars Johnsen – som scoret to mot PSV i 2017/18-sesongen.

Han nøler ikke med å kalle PSV-matchen «årets viktigste» for Rosenborgs del, siden den langt på vei avgjør videre skjebne i Europa.

Og fra neste helg følger landskampene mot Spania og Romania, der Bjørn Maars Johnsen igjen var inne i varmen hos Lars Lagerbäck.

– Oktober blir «do or die», fastslår norskamerikaneren.

Publisert: 03.10.19 kl. 17:26







