Solskjærs skjebne preger tirsdagens aviser i England

I flere britiske aviser hevdes det at manager Ole Gunnar Solskjær vil være ille ute om Manchester United skulle bli knust av Liverpool etter landslagspausen.

For det er den suverene ligalederen som er neste motstander - når landslagsperioden er over.

The Times hevder at Ole Gunnar Solskjær frykter hans posisjon vil være under press om laget hans blir kraftig slått av Liverpool.

Dette baserer seg ikke på uttalelser fra Solskjær selv, men er påstander The Times og flere engelske aviser erfarer.

Ifølge artikkelen er det sterke personer i United-hierarkiet som nå spør seg hvor mye lenger dagens regime kan sitte etter tapet mot Newcastle.

Det heter også at moralen i garderoben er den dårligste siden Solskjær kom inn dørene på Carrington for ti måneder siden.

Klubbens sterke mann, Ed Woodward, uttalte for et par uker siden at Solskjær hadde hans fulle støtte. Ekspertene er likevel usikre på hvor lenge det kan holde.

Ifølge podcasten Transfer Window skal Woodward og resten av United-styret ha et møte om Solskjærs skjebne allerede nå i landslagsperioden. Det er overgangseksperten Ian McGarry som hevder at det blir et evalueringsmøte der representanter for Glazer-familien og noen av de viktigste direktørene i klubben vil være på plass. Møtet var ikke planlagt, ifølge McGarry.

Uansett: Statistikken er ikke pen for Solskjær. Han har, ifølge The Sun, en vinnerrate på 47,5 prosent, noe som er dårligere enn både José Mourinho (58,3 prosent), David Moyes (52,9 prosent) og Louis van Gaal (52,4 prosent).

– Det at United ikke kjøpte noen spiss i sommer, har gjort det vanskelig for Solskjær fremover på banen, fastslår The Sun.

Åpningskampen mot Chelsea (4–0) er den eneste gangen United har gjort flere enn ett mål de siste 16 kampene.

BBC har en stor gjennomgang av situasjonen i Manchester United. Journalisten Simon Stone skriver at nøkkelen er å hente spillere med den rette mentale holdningen.

– Det store spørsmålet er om United vil støtte 46-åringen om dagens situasjonen blir enda verre, skriver BBCs journalist.

Han skriver også at sinne blant fansen retter seg mer mot eierne, Glazer-familien, enn mot manageren.

– Men om Liverpool skulle påføre United et tungt nederlag den 20. oktober, så er det en sterk frykt innad om at presset utenfra kan bli vanskelig å motstå. Dette vil bli sett på som urettferdig av dem som føler Solskjærs tre nysigneringer har vært positive, men at det bare representerer den første fasen av det som må gjøres.

– Den alternative oppfatningen er at Solskjær ikke holder mål for jobben, og et nederlag fra Liverpool bare vil bekrefte det, skriver BBCs Simon Stone.

BBC har funnet ut at det er mer enn 40 år siden en United-manager har hatt en så lav vinnerprosent. Solskjær ligger altså på 47,5, det dårligste siden Dave Sexton hadde jobben 1977–81.

BBC er blant dem som peker på skader som en viktig forklaring for nedturen. Manchester Evening News fastslår at Anthony Martial og Paul Pogba garantert er klare mot Liverpool, og at også Aaron Wan-Bisakka, Victor Lindelöf og Luke Shaw kan bli klare til den 20. oktober.

Solskjær har uttalt at den kampen kan være den perfekte måten å komme tilbake på.

Flere, blant dem Paul Parker på Eurosport, peker på at det er en vesentlig forskjell på José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær. Mens portugiseren ødela stemningen på Carrington, har Solskjær bidratt til å bygge den opp igjen. Men det spørs om det er nok hvis ikke resultatene kommer.

Parker, som selv er tidligere United-spiller, mener at det ikke er Solskjær som er skyld i problemene.

– Manchester United har et angrep som er så tannløst at det ikke kunne komme gjennom et pappmasjéforsvar, fastslår han.

– Solskjær er ikke problemet. Du kan godt bytte ut han, men den nye vil ha den samme verktøykassen, skriver Paul Parker - og mener altså at selve klubben er problemet.

– Den er som et hus uten tak.

Tidligere Mourinho-assistent Luis Campos mener at United nå må få den lenge omtalte sportsdirektør-stillingen på plass.

– For å unngå en katastrofe, som han uttrykker det til Sky Sports.

– Alle trenger en sportsdirektør, for treneren trenger tid til å forberede neste kamp, og superegoet til spillerne også, så han trenger fornuftige mennesker. Det er vanskelig for en trener å være alene, uttaler Campos.

