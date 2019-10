CUPSMELL: Spurs-manager Mauricio Pochettino på sidelinjen i tapet mot Colchester i ligacupen 24. september. Son Heung-min (fra venstre i drakt) og Christian Eriksen skal byttes inn. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Premier League-kommentatoren: – Jeg trodde alt var harmoni i Tottenham. Det er det tydeligvis ikke.

For fire og en halv måned siden var Tottenham i Champions League-finalen. Nå frister de tilværelsen som nummer ni i Premier League.

– Jeg er overrasket over det som skjedde. Jeg har trodd at dette var et mønsterbruk, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller til VG.

– Jeg trodde alt var harmoni, fryd og gammen. Det er tydeligvis ikke, fortsetter eksperten.

– Men det er bare noen måneder siden de var i Champions League-finalen?

– Ja, de hamlet opp med de beste i verden. De var på høyde med Liverpool og Manchester City i perioder. Men det virker som det har kostet for mye. Samtidig har de byttet stadion, og manageren har ikke fått lov til å bruke så mye penger som han ønsket. Det kan virke som Champions League-finalen skjulte underliggende problemer.

les også Skrekkskadet etter kjempebrøler – Tottenham ydmyket på ny

Statistikken er ikke hyggelig lesning for Tottenham-fans: Laget har tapt 19 av sine 41 siste kamper i alle turneringer. Bayern München ydmyket Spurs 7–2, de tapte for nivå fire-laget Colchester i ligacupen og den siste kampen før landslagsperioden var forferdelig og endte med 3–0-tap for Brighton.

– Trenden har vært negativ. De fikk et litt skjevt selvbilde da de kom til Champions League-finalen, mener Stamsø Møller.

les også Thorstvedt om Pochettino: – Tror han angrer på at han ikke stakk mens han hadde sjansen

Samtidig har ryktene gått om at sentrale spillere vil vekk; Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - og ikke minst Christian Eriksen.

– Eriksen og stopperne har vist at de ikke vil være en del av prosjektet over lang tid. Når så markante figurer viser de signalene, så tror jeg det kan ha mye å si. Tenk om Mané, van Dijk og en sentral spiller til i Liverpool plutselig skulle vise at de ikke ville være med på prosjektet videre. Jeg tror den negative energien sprer seg, sier Simen Stamsø Møller.

– Jeg trodde alt var på stell i Tottenham, men det virker ikke sånn lenger.

les også Hareide : - Viktigst hvordan Christian har det som menneske

Spurs-legenden Clive Allen, som også har vært fungerende manager et par ganger, tror at manager Mauricio Pochettino blir værende - og at den mektige styrelederen Daniel Levy kommer til å gi mer støtte til manageren enn til spillerne.

– Mauricio forsvinner ikke. Han er frustrert over at de ikke har kommet lengre, men jeg tror ikke Spurs vil miste ham, sier Allen ifølge football.london.

– De trenger å friske opp stallen, og jeg er sikker på at det kommer til å bli spillerkjøp i januar. Du trenger at friske fjes kommer inn, slik at de som er der, skjønner at de må yte sitt beste.

Lørdag skal Tottenham spille mot Watford på sin nye stadion.

Publisert: 19.10.19 kl. 13:46

