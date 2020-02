Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Alko-debatten bør være edruelig!

At Norges Fotballforbund setter punktum for sin egen dobbeltmoral, er ikke det samme som fullt frislipp av fyll og spetakkel på arenaene. Debatten om servering trenger en edruelig dimensjon.

Det er høyst legitimt å ha ulike oppfatninger rundt det betente spørsmålet om det skal være mulig å selge øl og vin i tilknytning til norske toppfotballkamper.

Flere av reaksjonene etter kursendringen til Norges Fotballforbund (NFF) har da også vært av det veldig lite overraskende slaget, som følger kjente standpunkter og politiske skillelinjer.

Det ligger selvsagt i organisasjonens DNA at lobbyaktøren Actis går hardt ut mot enhver endring i liberaliserende retning. Det er heller ingen bombe akkurat at Kristelig Folkeparti synes lite om at vanlige folk kan få muligheten til å kjøpe seg et glass når de er på kamp. I motsatt ende tas naturlig nok NFFs endrede standpunkt imot med jubel på høyresiden, og ikke minst blant representanter for supportergrupperingene.

Det som derimot er litt synd med dette ordskiftet, er at de mest bestemte aktørene fort velger en retorikk som blir litt snever, og der faktiske forhold som er relevante for totalbildet rundt norsk fotball får lite plass i fremstillingen.

Den som benyttet anledningen til å være aller sintest på NFF var KrF-politiker Jorunn Lossius. Hun brukte argumentasjonen om alkoholfrie soner i samfunnet for alt det er verdt, og var slett ikke uten poenger da hun snakket om viktigheten av trygge arenaer for familier.

Men om vi skal diskutere alkoholservering rundt fotballkamper, er det viktig å unngå forenkling av temaet, som faktisk er temmelig nyansert:

For det første er det IKKE slik i dag at ingen har noe sterkere enn bringebærbrus i blodet når de går på kamp. Tvert imot er det en kultur der deler av supporterne åpenbart har drukket alkohol FØR de ankommer, slik at «idrett og alkohol hører ikke sammen»-poenget også med dagens ordning er en sannhet med modifikasjoner. Flere steder skal du ikke bevege deg veldig langt unna stadion før det er mulig å få kjøpt seg alkoholholdig drikke.

For det andre er det jo ikke slik at NFF sitter med makten om hvorvidt det skal sies ja eller nei til hver enkelt klubb. Det skal være opp til kommunene, som styrer skjenkebevillingene lokalt. Og det er jo faktisk slik at det er fullt mulig å inndra en bevilling igjen, dersom noe skulle vise seg å utarte på problematisk vis, i tillegg til at stadion kan inndeles i soner.

Ser vi for eksempel på erfaringer fra Stavanger og ishockey, har det ikke akkurat rent over med rapporter om fyll, fjas og forferdelige opplevelser for barnefamilier som en følge av at det selges alkohol i regulerte former på avgrensede områder.

Det er heller ikke slik at det nå vil være tappekraner langs alle benkerader. Det skal fortsatt IKKE være lov til å drikke på selve tribunen.

Er dette da så mye å mase med? Hvor stor er den reelle risikoen for at berusede voksne blir et problem for barnefamilier, sett opp mot at det for mange vil øke opplevelsen og lysten til å gå på stadion, dersom det er mulig å kjøpe seg en øl?

Her er det jo også på et eller annet punkt et spørsmål om hvor mye Norge skal skille seg ut fra resten av verden, hvor strenge restriksjoner som skal legges på individer, og når man bikker over i ren paternalisme.

Slik systemet har vært i fotballen, har jo heller ikke arenaene vært alkoholfrie frem til nå - for visse grupperinger. På VIPen har det vært mulig å kjøpe seg det vanlige folk er blitt nektet, og det er en praksis det har vært umulig å forsvare prinsipielt.

Ingen ønsker sjøslag og utrygge tilstander på tribunene når de største lagene spiller. Men her fremstår enkelte av reaksjonene som forholdsvis overdrevne, og å blande dette sammen med grepene som tas for å bekjempe vold og trusler fremstår litt søkt.

Dette handler om å få slutt på forskjellsbehandling av ulike grupper på stadion.

Det er snakk om regulerte rammer rundt kamper der slett ikke er alle er klink edru den dag i dag.

Det står for all del respekt av av flere miljøer - inkludert Norges idrettsforbund sentralt – har et prinsipielt syn som strider mot den linjen Norges Fotbalforbund nå velger.

Men angrepene på oppmykningen bør være proporsjonale med hva endringen faktisk innebærer. Forandringen kommer med all sannsynlighet til å gå riktig så fint. Norske toppkamper vil forbli en trygg arena, og mange vil få det litt triveligere på kamp.

Og skulle det vise seg at noe ikke fungerer, vil liberaliseringen lett kunne reverseres.

Det er mange store problemer å ta tak i rundt norsk idrett. Denne justeringen fra NFF kan vanskelig sies å være blant disse.

Publisert: 27.02.20 kl. 19:44

