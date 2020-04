Kommentar

Corona-konfliktene i engelsk fotball: Selvskadende svarteper

Av Leif Welhaven

Premier League ble spilt over en uke inn i mars, her har en fan maskert seg da Newcastle møtte Southampton. Liverpool er blant klubbene som har fått kritikk for hvordan ansatte behandles. Nå har klubben valgt ikke å lempe kostnader over på det offentlige likevel. Foto: PA

«We are one team» lyder mottoet til Premier League i coronakrisen. Det gjelder åpenbart ikke forholdet mellom klubber og spillere. Resultat: PR-katastrofe for milliardindustrien.

Det er ikke bare styrtrike eiere som har ført til at den øverste engelske ligaen lever i en økonomisk tegneserieverden. Også summen av alle mikroøkonomiene, altså betalingsvilligheten for høyt prisede produkter hos den jevne fotballfan, har tilført fantasillionene Premier League-aktørene er skremmende bortskjemt med.

Når hverdagen er så virkelighetsfjern som den er blitt i dette universet, blir kollisjonen ekstra kraftig i møtet med de mest brutale realitetene på evigheter. Og det er nesten ikke til å begripe hvor dårlig krisen er håndtert av en del av aktørene.

Kjærligheten fra folk flest er brød og smør for fotballrikdommen, og mangelen på handlekraftig empati når vanlige folk rammes, har vært påfallende litt for mange steder.

Du har flere og flere eksempler på lønnskutt i storklubber i ulike land, men i England har det oppstått en ugrei skyttergravskrig mellom klubber og spillerorganisasjonen.

Man kan gjerne ha ulike oppfatninger om hvem som er skyld i hva, og her er det for all del argumenter på begge sider. Men selve striden sørger uansett for å spre skam over produktets renommé, i en tid der liv og helse er langt viktigere enn TV-avtaler, terminlister og om sesongen skal fullføres sånn eller slik.

På klubbsiden har det oppstått et voldsomt bråk i England, etter at flere gikk til det skritt å lempe kostnader til ikke-spillende ansatte langt på vei over til på offentlige. At stormakter som Liverpool og Tottenham gikk til dette skrittet er ikke akkurat blitt sett på med velvilje i opinionen, og standingen kan svekkes ytterligere av at rivalen Manchester City landet på motsatt konklusjon. Mandag valgte Liverpool å snu, men spørsmålet er om det omdømmemessig var lovlig sent.

Premier League som sådan er også kritisert for å ha vært sen med å se behovet for å stenge ned, og at det er utvist lite solidaritet med klubber nedover i systemet.

Samtidig er det jo slik at pengesituasjonen spenner voldsomt i ulike klubber. Det er en eskalerende frykt for at flere kan gå økonomisk over ende, i en tid der inntektene svikter og spillerlønningene forblir på et helt usaklig høyt nivå.

Her har flere klubber i Europa kommet frem til lønnsreduksjoner i samråd med spillerne, men en samlet avtale mellom ligaforening og spillernes fagforening har sittet langt inne.

På den ene siden er svært godt betalte spillere under et økende press til å bidra, i en tid der svært mange av tilhengerne deres sliter. På den andre siden reagerer spillerne på at de som bemidlet gruppe settes i en offentlig gapestokk, mens en rekke andre rikinger ikke presses tilsvarende. Wayne Rooney og Gary Lineker er blant profilene som har vært ute, ikke minst etter at toppolitikere spesifikt har bedt fotballstjerner vise måtehold. Spillerne er redde for at klubbenes egeninteresser råder, og understreker at det slett ikke er alle utøvere som sitter like godt i det som de aller rikeste.

Her vokser nå omdømmekrisen dag for dag, mens det sedvanlige forsøket på å fremstille fotballen som en «familie» har mindre og mindre troverdighet.

Mandagens nyheter vil være godt nytt for en del, etter at «The Athletic» gjorde det kjent at FIFA trolig åpner for å forlenge eksisterende sesong på ubestemt tid verden over. Men også her vil det gå en smertegrense før nye konfliktlinjer blusser opp, avhengig av hvor lenge viruskrisen varer.

Og det som har skjedd siden coronakrisen rammet, viser ikke fotballindustrien fra sin mest sjarmerende side, akkurat.

Publisert: 07.04.20 kl. 03:57

