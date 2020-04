VENTER PÅ NY SESONG: Strømsgodsets Herman Stengel og Lars-Christopher Vilsvik i aksjon mot Odds Joshua Kitolano 29. september i fjor. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Godset gjenopptar trening: – Helvetesukene kommer tilbake

Strømsgodset reduserer spillernes permitteringsgrad fra 100 til 40 prosent og starter med treninger igjen på tirsdag.

Det bekrefter klubblegende Lars-Christopher Vilsvik (31) overfor VG. Den tysk-norske forsvarsspilleren var i ferd med å avslutte sitt livs tøffeste sesongoppkjøring da coronaviruset førte til at eliteseriestarten ble utsatt.

Vilsvik har vært profesjonell siden overgangen fra amatørlaget Lechetefelde til Strømsgodset i 2010. 31-åringen har tidligere hatt Ronny Deila, David Nielsen, Bjørn Petter Ingebretsen og Tor Ole Skullerud som trenere, men ingen av dem skal ha kjørt Godset-spillerne så hardt som Henrik Pedersen. Dansken ble ansatt sist sommer og har fokusert mye på å øke lagets fysiske kapasitet. Det fikk blåtrøyene merke i vinter.

– Det var beinhardt. Jeg har ikke vært borti noe lignende. Det er ikke noen tvil. Kroppen fikk kjørt seg. Vi hadde akkurat kommet gjennom «helvetesukene» da corona-tiltakene ble satt i gang. Nå vet vi at helvetesukene kommer tilbake igjen når vi starter opp, forteller Vilsvik til VG.

TØFF TYPE: Godset-trener Henrik Pedersen krever mye av spillerne sine. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Har vært diskusjoner

Sammen med Jonathan Parr, Herman Stengel og Mikkel Maigaard sitter Vilsvik i Godsets spillerutvalg. De har den siste tiden vært i samtaler med ledelsen om hvordan fremtiden kan se ut.

Spillerne har vært 100 prosent permittert som en konsekvens av coronasituasjonen. Diskusjonen mellom partene har blant annet handlet om hvor mange ukentlige treninger de kan ha på de ulike permitteringsgradene.

I Vålerenga var det nylig et «heftig» møte mellom spillerne og ledelsen, før de ble enige om tre treninger i uken samtidig som de er 75 prosent permittert.

Det har også vært «debatt» i Godset, ifølge daglig leder Dag Lindseth Andersen.

– Det har vært en debatt rundt det, naturligvis. Det er en vanskelig problemstilling. Vi har også spilt litt ball med NISO. I skjæringspunktet mellom smittevernsregler, permitteringsregler og økonomi er det mange parametre man må ta i betraktning. Vi har hatt en løpende dialog med spillergruppen og kommunisert godt med dem, sier Andersen til VG.

– Både vi og klubben skjønner at det er en krevende situasjon for alle. Det handler om å holde hverandre oppdatert på hvordan det er. Det er nye retningslinjer fra myndighetene nesten hver uke. Det er vanskelig, forteller Vilsvik.

Uvissheten er vanskeligst

Vilsvik synes det mest utfordrende er å ikke vite når det blir lov å trene som normalt igjen og når serien begynner. Det gjør blant annet at det ikke går an å starte på arbeidet med å bygge en formtopp mot et bestemt tidspunkt.

– Vi håper å kunne ta hverdagen tilbake snart, men vi vet ikke når det skjer. Det høres kjedelig ut, og det er selvfølgelig folk som har det verre, men når vi snakker om fotball, er det å trene og trene og trene uten å vite når vi kan begynne, det mest krevende.

Som permittert får man i utgangspunktet dekket full lønn de første 20 dagene, opp til 6G (noe som tilsvarer rundt 600.000 kroner). Det betyr at personer med høyere lønninger, som mange av Godset-spillerne, vil tape betydelige summer på å være permittert.

Vilsvik velger på sin side å ikke deppe av den grunn.

– Ja, vi taper en god del penger på det, men sist jeg så var det vel 402.000 nordmenn som var permittert. Så det er ikke bare oss. Dette gjelder mange. Det er ikke noe man får gjort noe med. Man må egentlig bare glemme det. I tillegg er jo nesten alt stengt. Så man sparer samtidig en god del penger.

– Hvordan opplever du hverdagen som permittert?

– Det er spesielt. Det er noe vi alle må gå gjennom, men det er rart å ikke gå til jobb og i stedet være hjemme hele dagen. Samtidig får vi mye mer tid til familien, så jeg prøver å se det positive oppi det hele, sier Godsets rutinerte forsvarsspiller.

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet sist helg – blant annet med oppgjøret mellom Strømsgodset og Viking på Marienlyst i Drammen. Foreløpig er det uvisst når man kommer i gang.

Publisert: 12.04.20 kl. 12:57

