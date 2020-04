CORONA-TRØBBEL I SVERIGE: Kampfiksing omtales i stadig større grad på lavere nivå i svensk fotball etter at coronaviruset har snudd opp ned på internasjonal idrett. Foto: Tore Meek

Kampfiksing-ekspert etter corona: – Sverige er en katastrofe

Samtidig som internasjonale spillselskaper i coronakrise tørster etter fotballkamper å kunne tilby kundene sine, setter de nå odds på svenske treningskamper helt ned på nivå syv. Flere av spillerne på amatørlagene skal ha mottatt drapstrusler.

Bakgrunnen er den pågående coronaepidemien, som har lagt en hel idrettsverden brakk.

I Hviterussland spilles det likevel fortsatt fotball. Samtidig har svenske lag hatt muligheten til å fortsette å spille treningskamper, siden Sverige forbyr ansamlinger på mer enn 50 personer.

Det vet internasjonale spillselskaper å utnytte.

– Vi har sett en stor økning i spill på disse kampene på grunn av coronakrisen, fordi det er noen av de få fotballkampene som fortsatt faktisk avvikles. Dersom Premier League fortsatt gikk av stabelen, så ville disse kampene trolig aldri ha blitt tilbudt i markedet. Bettingverdens mørke side har kommet til syne med spill på disse kampene, sier Dan Korhonen, leder for sportsspill i Svenska Spel.

Flere tilfeller

Så sent som fredag 27. mars skulle en kamp mellom nivå seks-lagene Enhörna IF og Södertälje FF finne sted. Treningskampen ble avlyst i siste liten etter at en klubbsjef mottok kritisk opplysninger:

– Jeg fikk informasjon fra flere klubber om at kampen ville bli forsøkt fikset. Jeg ble veldig forferdet. Det er det verste som finnes i fotballen og alt hva vi står for, sier klubbsjef Mikael Alfredsson i Enhörna IF til den danske avisen Politiken og VG, som har samarbeidet om denne saken.

Han er svært kritisk til at det tilbys odds på treningskamper og attpåtil i lavere divisjoner.

Men tilfellet er langt fra enestående, nå som coronaviruset gjør at spillselskaper ikke har en lang rekke fotballkamper å tilby spillerne sine:

På mandag ble en treningskamp mellom nivå syv-klubben Eskilstuna FC og nivå åtte-laget Näshulta utsatt fordi “folk fra hele verden” kontaktet både spillere og støtteapparatet i de to lagene.

Samme dag skulle nivå syv-klubben Skabersjö møte nivå åtte-klubben Västra Ingestad IS. Også de opplevde en lang rekke uvanlige henvendelser.

– Vi mottok en rekke dødstrusler etter kampen, der folk sa at de ønsket oss døde av coronaviruset. Det er galskap, sier klubbleder Jacob Elisasson til VG og Politiken.

KAMPFIKSINGSEKSPERT: Declan Hill, her under en konferanse kalt Play the Game i Danmark. Foto: Thomas Søndergaard/Play the Game

– Vi er amatører. Vanligvis kan du ikke sette penger på kampene våre. Det er krenkende, tilføyer han.

Ekspert: – Sverige reagerte for sent

På østkysten av USA sitter kanadiske Declan Hill. Han er en av verdens ledende eksperter på kampfiksing, og har holdt foredrag for UEFA så vel som Norges Fotballforbund:

– Generelt er Sverige en katastrofe. De har gått direkte inn i et mareritt av organisert kriminalitet, korrupsjon og matchfiksing i svensk basketball og fotball. Så enhver diskusjon om å tilby spill på idrett i Sverige må tas med det som utgangspunkt, sier han til Politiken og VG.

Hill mener Sverige nå er det dårlige eksemplet i Skandinavia:

– Svenskene har rotet seg ut i så store problemer at jeg ikke har tillit til svensk idrett for tiden. De reagerte for sent, sier han.

Norsk Tipping tilbyr nivå fire

Norsk Tipping har satt en grense på spill i Sverige på nivå fire. Selskapet på Hamar sier også at de «unngår objekter på vesentlig lavere nivåer, samt der de ikke kan vurdere profesjonaliteten eller risikobilde».

– Det finnes ikke noe enkelt svar på hvor denne grensen skal gå. I dag har vi objekter som vi normalt ikke ville hatt (på grunn av corona), men ikke uten en trygghet om at idretten foregår på den rette måten, sier leder for spilloperasjon Hans Erland Ringsvold til VG.

– Hvilke utfordringer ser du med svensk fotball på lavere nivå og treningskamper?

– Noe av dette handler om profesjonalitet og hvor alvorlig man tar konkurransen, gitt at det er en treningskamp. Det handler også om antatt lagoppstilling når oddsen produseres. Ifølge vår “nei takk”-liste så skal vi ikke tilby spill der en vesentlig del av spillerne er under 18 år. I treningskamper kan mange juniorer få sjansen. Men dette er ting vi ikke ser når spillet blir tilgjengelig, for eksempel på en onsdag. Kanskje spilles kampen først på lørdag, sier han.

