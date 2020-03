Liverpool snudde til seier og slo tilbake før skjebnekampen

(Liverpool – Bournemouth 2–1) Liverpool slapp inn tidlig og så ut til å fortsette den tunge trenden, men takket være en god dose hjelp og scoringer fra Mohamed Salah og Sadio Mané, slo de tilbake før en viktig uke.

«Now you’re going to believe us ... we’re going to win the league», sang Liverpool-fansen da kampen gikk mot slutten.

Men det startet på verst tenkelig vis for hjemmelaget. Joe Gomez ble jaktet av Callum Wilson, og sistnevnte vant ballen etter det som virket som en klar dytt i ryggen på Liverpool-stopperen.

Spillet gikk videre, og da Jefferson Lerma fant samme Wilson foran det åpne målet til keeper-vikar Adrián, var sjokkstarten et faktum.

Fikk hjelp

Liverpool virket stresset, men fikk en håndsrekning da Bournemouths skademareritt bare fortsatte. Kaptein Steve Cook måtte ut, og erstatteren Jack Simpson brukte ikke lang tid på å markere seg med særdeles negativt fortegn.

Sadio Mané stjal ballen da stopperen forsøkte å drible som bakerste mann, og Mohamed Salah lurte ballen inn sitt 70. ligamål i sin 100. Premier League-kamp for rødtrøyene.

Ikke mange minuttene senere rotet Bournemouth bort ballen igjen, Virgil van Dijk brøt ballbanen og spilte en perfekt gjennombruddspasning mot Mané og gjestenes forsvar hang på ingen som helst måte sammen.

Senegaleseren gjorde ingen feil, og manager Jürgen Klopp virket å gå rett bort til assistentdommeren for å feire mot ham og slenge ut noen rasende gloser.

King skadet

Selv om James Milner måtte bruke sin rutine til å rette et soleklart mål med en redning på streken, hadde ikke gjestene all verden å stille opp med i andre omgang. Joshua King hadde ikke klart å komme seg over smellen han fikk forrige uke og var sårt savnet.

Liverpool måtte på sin side klare seg uten både førstemålvakt Alisson og venstreback Andy Robertson, og har attpåtil tapt tre av sine siste fire kamper i alle turneringer.

VG-kommentator Leif Welhaven rådet før kampen Klopp til å hvile spillere i påvente av onsdagens returoppgjør mot Atlético Madrid, der rødtrøyene må hente inn et 1–0-tap, men Klopp mønstret sin antatt sterkeste ellever.

Og kom tilbake på vinnersporet.

PS! Seieren betyr at Liverpool nå trenger tre seirer på de siste ti kampene for å vinne den engelske eliteserien.

