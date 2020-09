Danmark tapte den første kampen etter Åge Hareide

(Danmark - Belgia 0–2, Sverige - Frankrike 0–1) Dette var ikke Skandinavias runde i Nations League. Svenskene ble senket av Kylian Mbappé, og danskene tapte for første gang på 34 kamper.

Det er nesten fire år siden Åge Hareides blytunge åpning på VM-kvalifiseringen, som åpnet med tap for Polen og hjemme for Montenegro i løpet av de tre første kampene.

Etter det ledet han danskene til 34 kamper uten tap (om man ikke teller uoffisielle treningskamper og parodi-kampen mot Slovakia i 2018), deriblant en åttedelsfinale i VM i 2018 (tap på straffespark mot finalist Kroatia).

Han fikk ikke oppleve drømmen om å lede landet i sommerens EM, og har nå tatt over Rosenborg.

Marerittstart

Arvtakeren Kasper Hjulmand kunne knapt fått en tyngre start på sin regjeringstid som dansk landslagssjef.

På hjørnespark etter bare ti minutter, ble Pierre-Emile Højbjerg fersket i å glippe markeringen på stopper Jason Denayer totalt. Belgieren stusset ballen elegant videre i det lengste hjørnet.

Rett før hadde Yannick Ferreira-Carrasco banket ballen via Kasper Schmeichel og i tverrliggeren.

Danskene kom til flere halvsjanser, blant annet da Thomas Delaney sendte et skudd via en belgier og like utenfor, men det var gjestene som scoret først også i andre omgang.

Romelu Lukaku skjermet Andreas Christensen bort fra ballen som om det var gutter mot menn, før ballen trillet videre til Dries Mertens.

Napoli-esset gjorde ingen feil og plasserte ballen kontant i kassa bak Schmeichel.

Svensk smell

Det gikk ikke meget bedre på den andre siden av Øresund. Svenskene hadde besøk av Frankrike på Friends Arena i Stockholm, og skapte en enorm sjanse ved Marcus Berg, som han misbrukte.

Da hjalp det lite at Kylian Mbappé lurte ballen sylfrekt mellom Robin Olsen og den nærmeste stolpen etter et hjørnespark, rett før pausesignalet.

Victor Nilsson Lindelöf lagde straffespark tre minutter på overtid i andre omgang, da Manchester United-kamerat Anthony Martial var alene gjennom. Antoine Griezmann ... bommet.

Trøsten får være at Norges skandinaviske naboer møtte de to beste lagene på FIFA-rankingen i skrivende stund (Belgia 1, Frankrike 2).

Dermed har de skandinaviske landene plukket totalt null poeng i den første Nations League-runden, ettersom Norge tapte 1–2 for Østerrike fredag kveld.

PS! Islendingene kunne fått noe å juble for, men snublet i straffedramaet i Reykjavik. De tapte 0–1:

