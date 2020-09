Lars Lagerbäck mener han gjorde en tabbe: – Helt og holdent min feil

ULLEVÅL (VG) Norges landslagssjef tror spillerne fikk seg en mental trøkk mot Østerrike og tar skylden for at han ikke jobbet mer med spillernes underbevissthet.

– Det mentale er jo interessant. Når det har vært så mye positivt, blir det høyere forventninger utenfra og veldig mye positivt i gruppen, og så tror jeg at det underbevisst kan gjøre at vi overvurderer oss selv, sier Lars Lagerbäck (72) på lørdagens pressekonferanse.

Norges svenske landslagssjef sier at han ikke tror at spillerne merker det selv, men forteller at han har opplevd det også med flere lag tidligere.

– Det er helt og holdent min skyld. Det er mitt ansvar å få spillerne til å forstå, når det er så mye positivt, så burde jeg tenkt mer på tydeligere vaner enn å bare gå konstruktivt gjennom det vi skal gjøre. Det burde jeg ha gjort. Det var en tabbe fra min side, sier landslagssjefen.

Mens Omar Elabdellaoui sier at spillerne ikke undervurderte Østerrike, forteller Sander Berge at de følte seg veldig underlegne mot fredagens motstander.

– Veldig tøff kamp fra start til slutt. Det kjennes ut som de er 14-15 mann hvordan de bearbeider med ball og presser uten ball, sier Berge.

– Det er en følelse av at man aldri har kontroll, legger han til.

I BAKGRUNNEN: Lars Lagerbäck fulgte nøye med på Alexander Sørloth & co under lørdagens trening. Kanskje kan sistnevnte være en del av startoppstillingen mot Nord-Irland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck tror den mentale smellen spillerne fikk påvirket det norske spillet negativt.

– Så passive og låste som vi blir taktisk både i forsvar og angrep, det har vi nesten aldri gjort på disse to årene.

Alexander Sørloth ble også et tema på lørdagens pressekonferanse etter at han gjorde et godt innhopp mot Østerrike.

– Vi hadde en prat med alle tre på forhånd siden det er så tett mellom dem, at de får det klart for seg hvordan vi tenker. Da sa jeg at det er fullt mulig at vi starter med alle tre enten fra start eller i løpet av kampene, sier 72-åringen.

– Fortjener Sørloth å starte etter det han viste i går?

– Hvis man bare dømmer ut fra den kampen, som ikke vi gjør, så gjorde han jo et veldig bra innhopp, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål.

Sander Berge fikk også spørsmål om hands-situasjonen hvor Østerrike fikk et omdiskutert straffespark.

– Jeg løper jo bevisst ut og holder armene tett til kroppen. Den treffer jo typ magen, men da har jeg armen der. Jeg tror han reagerer veldig på at de roper og dømmer deretter. Jeg oppfattet det som veldig, veldig strengt. Det må jeg si, sier Berge om denne situasjonen:

Publisert: 05.09.20 kl. 13:30