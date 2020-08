Finnes snuoperasjon reddet Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga-Sandefjord 2–1) Da Vålerenga var i ferd med å gå på sesongens første hjemmetap, ble «supersub» Bård Finne (25) redningsmann.

Innbytteren kom inn for en anonym Benjamin Stokke etter 65 minutter. Da ledet Sandefjord 1–0.

Det så ut til å gå mot det første hjemmetapet for sesongen, da Bård Finne viste seg som den målsniken han er i 84. minutt. Han var våkent med da en annen innbytter, Osame Sahraoui, sendte ballen i stolpen bak keeper. Finne satte inn returen.

Seks minutter senere var snuoperasjonen komplett. Denne gang ble Finne servert av Aron Dønnum da han headet inn det som ble seiersmålet.

Vålerenga hadde flust av sjanser, men traff på lite. Sandefjords Sivert Gussiås trengte bare én mulighet.

Fikk god plass

Han har scoret tre mål på sine siste to kamper. Mot et ryggende Vålerenga-forsvar fikk Sivert Gussiås (21) både tid og rom før han sendte i vei et skudd som duppet over VIF-keeper Kristoffer Klaesson.

Bare 11 minutter var spilt da den tidligere Molde-spilleren satte inn sitt 6. for sesongen. Nå har han scoret i tre kamper på rad.

Vålerenga brukte tid på å komme til hektene. Det siste kvarteret var det sjansebonanza med Herolind Shala i hovedrollen og med Aron Dønnum som leverandør. Shala hadde tre gode muligheter uten å få uttelling og testet både høyre- og venstrefoten.

Den aller største VIF-sjansen var det imidlertid Jonatan Tollås Nation som fikk. På en corner i 52. minutt fikk han gå opp helt alene på bakerste stolpe. Headingen gikk i tverrligger og ned.

Så tok Dag-Eilev Fagermo grep og kastet innpå Finne og Sahraoui. Det var vinnerresepten.

En blandet augustmåned med tap for Start, uavgjort mot Glimt og seier borte mot Brann ble fulgt opp med en ny trepoenger hjemme.

Publisert: 22.08.20 kl. 19:53 Oppdatert: 22.08.20 kl. 20:06

