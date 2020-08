MOT GAMLEKLUBBEN: Torgeir Børven, her i oppgjøret mot gamleklubben Odd 2. august. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Børven ute i kulden: – Det har gått så som så

MJØNDALEN (VG) Rosenborg brukte mye tid og penger på å få Torgeir Børven (28) til klubben i tide, men nå sliter storscoreren med å finne formen.

I Rosenborgs to siste kamper, mot henholdsvis Aalesund og Mjøndalen, har 28-åringen blitt henvist til benken. To innhopp har gitt en halvtime på banen.

– Det har vært moro å komme til en ny klubb, og å bli kjent med nye folk. Rosenborg er en stor klubb. Det har gått så som så, men det er litt tidlig å gi seg nå, sier Børven – med en liten dose galgenhumor.

Børven scoret seks mål på bare fire kamper for Odd. I RBK har det bare blitt to scoringer.

– Kjipt

Han vedgår at det er frustrerende å se at Dino Islamovic, som bommet på straffe mot Mjøndalen, få forrang på spiss-plassen.

Derfor svarer Børven «begge deler» på spørsmål om han gleder seg over RBKs 2-0-seier over Mjøndalen, eller om han er mest frustrert over egen situasjon.

– Jeg har lyst å være med å bidra så mye som mulig, men det er tre poeng som teller, sier han diplomatisk.

– Du er kjøpt inn som en toppscorer, og du er en stor investering, hva gjør det med deg å havne på benken to kamper på rad?

– Det er kjipt, men jeg får bare jobbe og stå på – og vise at jeg har lyst å spille.

Rosenborg måtte virkelig jobbe for å få Børven på plass.

Spissen signerte 17. juni, og avtalen gjaldt i utgangspunktet fra 1. august. Men med den avtalen ville regelverket for registrering av spillere forhindret Børven fra å spille for Rosenborg før 8. september, og RBK måtte derfor kjøpe Børven fri før 1. juli – for å kunne benytte spissen allerede i sommer.

Det er fortsatt ukjent hvor dypt RBK måtte grave i lommeboken for å få spissen på plass før 1.juli, men Odd og Rosenborg kom til enighet i siste liten.

– Er du inne igjen i neste kamp, eller har du en lang vei å gå?

– Det får du spørre han om, sier Børven og titter bort på trener Trond Henriksen.

Børven kan i hvert fall ikke «ta» RBKs midlertidige trener på resultatene. Bare Bodø/Glimt har bedre poengsnitt siden han tok over som RBK-sjef.

– Føler du at du burde ha startet?

– Det har ikke noe å si hva jeg føler, hva Dino føler eller hva du føler. Det er Henriksen som tar ut laget før Hareide kommer, og sånn er det. Jeg får bare stå på.

– Du er trygg på at det vil løse seg?

– Ja da, det er bare å jobbe hardt, så er det mye som ordner seg.

– Hva tenker du om å få Hareide på plass?

– Det blir spennende. Jeg kjenner ham ikke på noen måte, men han har en voldsom CV. Jeg gleder meg til han skal inn å bidra.

