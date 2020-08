Viking reddet poeng etter målfest og omstridt straffe: – Jævlig billig

(Viking – Stabæk 3–3) Med tomålsledelse så Stabæk ut til å stjele med seg tre poeng hjem til Bærum. Men så våknet hjemmelagets stjernespiss.

Oppdatert nå nettopp

«Den hjemvendte sønn» Veton Berisha sendte Viking tilbake i oppgjøret mot Stabæk med to scoringer, og reddet poeng.

– Han kan bli veldig viktig for oss. Å ha en spiss som scorer jevnt og trutt er veldig viktig. Prestasjonene hans er veldig gode. Han har blitt mye roligere i avslutningsøyeblikkene. Alle bruker litt tid på å tilpasse seg ny klubb, og jeg synes han har gjort det på kort tid, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport om Berisha, som ankom Viking fra Brann i vinter.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

På stillingen 2–0 startet Berisha selv opphentingen. Rett før pause var han våken, mens Stabæk-back Mats Solheim sov. Adrian Pereira slo et knallhardt innlegg langs bakken, og Berisha fanget Solheim på bakbeina. Spissen snek seg foran, og tuppet ballen i hjørnet.

Dermed tok lagene pause med kun et mål som skilte dem, og på kun fem minutter av andre omgang klarte Viking å snu det.

Først leverte Zymer Bytyqi et langskudd ut av læreboken, da han la ballen til rette for seg selv på 20 meter, og skrudde skuddet i lengste hjørne.

TOMÅLSSCORER: Veton Berisha satte to av målene som sikret Viking seieren. Foto: Carina Johansen

Fem minutter senere ble Berisha spilt alene med keeper, og gikk i bakken i skuddøyeblikket. Dommer Marius Hansen Grøtta mente han ble revet over ende av Solheim, og ga en tilsynelatende billig straffe.

– Jeg synes det er jævlig billig. Jeg klarer ikke å se at det er straffe. Det er en bitte liten dytt, sier Solheim til Eurosport da han fikk se situasjonen igjen.

Straffen tok Berisha naturligvis selv, og sendte Viking i ledelsen.

– Det er klart det påvirker kampen. Det blir oppoverbakke og vi må jage et mål, sier Solheim

Og det lykkes Stabæk med. De slo tilbake da innbytter Kosuke Kinoshita vendte opp rett innenfor boksen, og banket ballen i nærmeste hjørne. Dermed delte laget poengene.

– Vi er selvfølgelig veldig skuffa når vi slipper inn det målet så seint, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

MÅLFEST: Målene rant inn i Stavanger. Her feirer Viking og Zymer Bytyqi scoring. Foto: Carina Johansen

Havnet under

Viking var det førende laget i første omgang, og presset Stabæk svært dypt i perioder. Før kvarteret var passert hadde Bytyqi fyrt av to ganger inne i boksen, men begge ble reddet av Marcus Sandberg.

– Vi er svake i perioder. Det første kvarteret er skrekkelig og passivt. Vi sliter i perioder, sier Stabæk-trener Janne Jönsson til Eurosport.

For Viking presset hardt, men så raknet det bakover. To strålende stikkere var det som skulle til for Stabæk.

Først var det Hugo Vetlesen som åpnet opp med en herlig pasning, og trillet gjennom Magnus Lundal. Alene med keeper sendte han Stabæk i ledelsen etter halvspilt omgang.

Så fulgte Emil Bohinen opp kun seks minutter senere. Med en kopi av Vetlesens boksåpnerpasning i bakrom fikk Oliver Edvardsen kulen alene med keeper. Ut ruste Vikings sisteskanse Arild Østbø, og klippet ned Edvardsen.

Straffen tok Bohinen, uten å imponere. Østbø reddet, men ga returen rett i beina på Bohinen, som trillet ballen i åpent mål.

Men så startet Viking snuoperasjonen, og sikret seg poeng. Dermed har ikke Stabæk vunnet på fem kamper, og daler på tabellen. Skuffelsen var også stor i Viking-leiren.

– Uavgjort igjen, det er ikke godt nok. Måten vi slipper inn de tre målene på - det er dumme feil, sier Bytyqi til Eurosport.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

JUBEL: Magnus Lundal, i midten, jubler for scoringen som sendte Stabæk i ledelsen. Foto: Carina Johansen

Publisert: 16.08.20 kl. 19:50 Oppdatert: 16.08.20 kl. 20:21

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser