Presset øker på Solskjær: Planen fremstår litt naiv

Ole Gunnar Solskjær snakker og snakker om langtidsplanen for Manchester United. Spørsmålet er om han har gjort seg for sårbar til at det blir mulig å realisere den.

Det er hevet over tvil at nordmannen ikke hadde verdens enkleste utgangspunkt da han overtok etter José Mourinho. Det er tilsvarende åpenbart at det var nødvendig å sette i gang en omfattende utrenskning, i en klubb som har mistet mye av seg selv etter at Sir Alex Ferguson ga seg.

Men det er tiltagende grunn til å undres over måten Solskjær har gått frem på. Har strategien vært den klokeste – både med tanke på klubbens fremtid og hans egen posisjon som United-manager?

Det er nemlig noe med enkelte mekanismer i toppidretten det er umulig å avtale seg bort fra, uansett hvor enige man i utgangspunktet er innad om å bygge grunnmuren før pipen.

En klubb av denne størrelsen når på et punkt en smertegrense for hvilket bunnivå det er mulig å tåle. Blir antallet ydmykelser for mange, hjelper det lite med fagre ord om påstått bedre tider i vente.

Det som ikke helt er til å fatte, er at Solskjærs forandringer har funnet sted uten å sikre en tilstrekkelig balanse i nåtid, i et prosjekt som skal ta United fra fortid til fremtid.

Når så mange meritterte spillere forsvinner på kort tid, burde det vært mulig å kombinere langsiktig satsing på unge med en kortsiktig sammensetning av troppen, som sikret en mer robust 2019/20-sesong.

Ok, så var det kanskje ikke mulig å kapre de helt optimale kandidatene i flere roller i sommer. Men var det bedre å gå inn i en sesong med en så tynn tropp enn å senke prosentkravene noe for pragmatiske løsninger?

Dessuten ser Solskjær ut til å ha undervurdert et helt sentralt poeng i den beintøffe engelske fotballen: Det rent kvantitative aspektet.

Kampprogrammet er så heseblesende og belastende at du trenger en tilstrekkelig bredde til å ta høyde for et påregnelig frafall av nøkkelspillere i perioder.

Det er uheldig at Solskjær skulle miste Paul Pogba, Scott McTominay og nå sist Marcus Rashford, men han er ikke uten ansvar for å ha satt klubben i en unødvendig sårbar posisjon.

Det er logisk at 46-åringen trenger tid, og avstanden til den forjettede fjerdeplassen er ikke altfor skremmende. Men det er et problem at denne United-årgangen har latt kritikerne få i overkant mange lettkjøpte poenger.

Det er nemlig uhørt for en klubb som Manchester United å ligge mer enn 30 poeng bak Liverpool i januar. Dessuten begynner statistikken nå å tvinge frem spørsmål om når og hvordan Solskjær skal ansvarliggjøres, uansett hvor mye man bygger for fremtiden. 34 poeng etter 24 kamper er den svakeste fangsten for klubben siden Premier League ble etablert, og i perioden etter at han fikk jobben permanent er serietapene blitt flere enn seirene. En klubb som Burnley har faktisk flere trepoengere i perioden.

Fortsetter det i denne tralten, vil selv en klubblegende som Solskjær på et eller annet punkt få trøbbel selv med kjernefansen.

Foreløpig er det eierfamilien og direktør Ed Woodward som primært får pepperet, med det absurde angrepet på sistnevntes hus som et nitrist eksempel.

Men hva skjer med standingen til Solskjær om fangsten ikke blir bedre faderlig fort? Kanskje roer det gemyttene om Bruno Fernandes omsider landes, og attpåtil innfrir forventningene? Men er det nok?

Etter en gjørmete mental vitaminboost mot Tranmere i FA-cupen, er neste hinder nå nok en symboltung match, nemlig returen mot byrival Manchester City i ligacupen onsdag. Her er det ikke bare det resultatmessige utgangspunktet som er krevende, etter 3-1-tapet på Old Trafford i det første møtet. Det var nemlig noe med måten de tapte på, visualisert gjennom Kevin De Bruynes herjing med Phil Jones, som ble så smertefullt eksponerende for styrkeforholdet.

Fortsatt kan Solskjær både slå ut City, forsterke stallen og styrke sin egen posisjon før den første måneden av 2020 er omme.

Men akkurat nå er det grunn til å spørre om hvor robust posisjonen er til en manager med et usedvanlig tynt cv på dette nivået.

Har den seiersvante klubben satset for hardt på norsk naivisme?

Det kan meget vel være at Solskjær blir den som ler sist. Men hvor mye tåler Manchester United at det les underveis?

Publisert: 29.01.20 kl. 10:41

