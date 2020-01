POSITIV: Ole Gunnar Solskjær har ikke mistet troen på prosjektet sitt i Manchester United. Foto: CARL RECINE / Reuters

Solskjærs forklaring på krisen: – Nødt til å rive hele huset

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) bruker byggemetaforer for å forklare hvorfor det vil være tøffe tider på vei mot målet han har satt seg for Manchester United.

Oppdatert nå nettopp

Nordmannen innrømmer at han har vært nedfor etter to tap på rad mot Liverpool og Burnley i Premier League.

Særlig etter det siste tapet har kritikken mot manageren økt i styrke. Blant annet har Solskjær og United-ledelsen blitt beskyldt for dårlig planlegging av overganger, ettersom laget har havnet i en situasjon med mange skader og svært få alternativer.

– Grunnlaget må legges. Kulturen må settes. Denne gruppen er en god kjerne med spillere som tror på det vi gjør, og som skal bære oss fremover sammen med nye signeringer og spillere som kommer tilbake fra skade, sier Solskjær.

– Du er nødt til å rive hele huset, du kan ikke bare starte med taket. Vi har hatt noen regnværsdager, og jeg skulle ønske vi hadde det taket på, men vi kan ikke gjemme oss, sier han.

Under BBC-programmet Match of the Day uttalte tidligere Arsenal-kaptein Martin Keown på onsdag at han «tror ikke Solskjær overlever forbi slutten av sesongen».

– Hvorfor tror du at du kommer til å få tid?

– Når du starter noe, så holder du deg til planen. Jeg kommer ikke til å endre meg ni eller ti måneder inn i jobben og tro på noe helt annet. Jeg kommer til å holde meg til det jeg har fått tillit til å gjøre, og forhåpentligvis kommer det til å være godt nok. Alle mine samtaler med klubben har vært positive, sier Solskjær.

Om kritikken som har preget mediebildet de siste dagene sier Solskjær:

– Vi kan ikke reagere på alt støyet fra utsiden. Det kommer til å være kritikk, du må ta det, du må være sterkere mentalt. Jeg er det, klubben er det, støtteapparatet er veldig mentalt sterke. Vi holder oss til det vi tror på. Jeg har full tiltro til det.

Søndag spiller Manchester United borte mot Tranmere Rovers i FA-cupen. Solskjær opplyser om at Victor Lindelöf er tilbake fra skaden som holdt ham ute mot Burnley i midtuken.

Saken oppdateres!

Publisert: 24.01.20 kl. 11:00 Oppdatert: 24.01.20 kl. 11:15

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser