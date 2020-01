STØTTENDE: Sean Dyche (t.h.) mener Ole Gunnar Solskjær bør få tid til å gjennomføre sitt Manchester United-prosjekt. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Forsvarstale for Solskjær etter skalpen: – Krever stål

MANCHESTER (VG) Sean Dyche (48) ledet Burnley til klubbens første seier på Old Trafford siden 1962. Så talte han Ole Gunnar Solskjærs (46) sak.

Nordmannen er under press etter Manchester Uniteds fjerde tap i januar. Selv hans tidligere lagkamerat Rio Ferdinand uttrykte tvil om hans posisjon som manager etter 0–2-tapet mot Burnley.

Men på en kveld der alt fra TV-eksperter til fans på sosiale medier ønsket å se hoder rulle, var det den tilreisende seiersherren Dyche som ba om mer perspektiv.

– Sir Alex Ferguson dro, og det kom alltid til å bli tøft. Vi har sett det samme i Arsenal (etter at Arsène Wenger dro). Det er vanskelig å videreføre den flyten over lang tid. Så har det vært endringer av managere, spillere har kommet ut og inn, og det er ganske åpenbart at har satset mye yngre i det siste, åpner Dyche i en lang og engasjert forsvarstale for Solskjærs United-plan.

Svaret kommer etter et spørsmål om at Old Trafford ikke er en like fryktet destinasjon for mindre klubber lenger, etter at Burnley vant sin første kamp der på 58 år.

– Selv unge spillere av høy kvalitet er nødt til å lære. Vi kjenner alle til «Class of ’92» (United-generasjonen med Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham osv.), men det har aldri skjedd igjen noe sted. Det viser hvor tøft det er.

– Personlig har jeg mye respekt for Ole og det han prøver å gjøre her, sier Burnley-manageren etter dette oppgjøret:

Til tross for 34 poeng etter 23 seriekamper, som er Uniteds verste sesongstart siden 1990, mener han at Solskjær fortjener tid.

– Det er høye krav her, men for meg virker det som det er et åpenbart skifte her med mange unge spillere som kommer opp. Han prøver å bygge det opp igjen med en stamme som er yngre og kan vare i flere år. Jeg vet ikke om det er planen, men det er sånn det ser ut fra utsiden.

– Det krever stål å kjempe seg gjennom opp- og nedturene i en slik periode og føre det hele til et bedre sted. Det er ikke lett, sier Dyche.

Han peker på Liverpool som et eksempel på at ting tar tid. I sin første sesong under Jürgen Klopp endte de på åttendeplass.

– Se hvor lang tid det har tatt for Liverpool. Uansett hvor fantastiske de er, så har det tatt en stund. Selv for Klopp. Han har gjort en strålende jobb, men han er inne i sin femte sesong. Dette er ikke lett, sier den snakkesalige Burnley-sjefen.

Da han forlot presserommet, takket han høylytt og humørfylt for seg, før han mumlet noe om at han gledet seg til å smake på Sir Alex Fergusons rødvin.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 22 21 1 0 52 – 14 38 64 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

