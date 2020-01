IKKE OVER: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) har ikke gitt opp Alexis Sánchez i Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær om utskjelt stjerne: – Kommer til å vise at vi alle tok feil

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har ikke gitt opp å gjøre Alexis Sánchez (31) til en suksess i Manchester United.

Oppdatert nå nettopp

Den chilenske angrepsspilleren har vært en av Premier Leagues mest utskjelte spillere de siste sesongene. Han ble ligaens best betalte spiller etter den pompøse overgangen til Manchester United, men scoret bare tre mål på 32 kamper for klubben i Premier League.

I sommer ble han sendt på lån til Inter, der han nå smått er tilbake i spill etter en langtidsskade.

Men Solskjær, som sliter med få alternativer i angrep, tror fortsatt at 31-åringen kan slå til på Old Trafford.

– Alexis kommer tilbake til sommeren og kommer til å vise at vi alle tok feil, sier nordmannen om Sánchez, som har kontrakt med United frem til sommeren 2022.

Det finnes ingen klausul i spillerens lånekontrakt som gjør at United kan hente ham tilbake allerede i januar, noe de sårt hadde trengt etter Marcus Rashfords langtidsskade.

Solskjær har ingen oppdateringer å komme med om overgangsvinduet i januar, som stenger natt til lørdag. Manchester United har blitt koblet til midtbanespilleren Bruno Fernandes og flere nødløsninger i angrep.

– Det er vanskelig. Veldig vanskelig. Klubbene vil ikke miste sine beste spillere, sier Solskjær om overgangsvinduet i januar.

Samtidig som timeglasset er i ferd med å renne ut på markedet, forbereder Solskjær seg til derby mot Manchester City i ligacupen, der United ligger under 1–3 etter det første oppgjøret på Old Trafford.

– Vi er nødt til å levere en perfekt prestasjon for å vinne med to mål borte mot et så godt lag, sier Solskjær, som fortsatt må klare seg uten nøkkelspillerne Rashford, Scott McTominay og Paul Pogba.

Publisert: 28.01.20 kl. 11:00 Oppdatert: 28.01.20 kl. 11:16

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser