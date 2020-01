FORBLØFFET: David Luiz skjønte nok at han lagde en straffe da han klippet ned Abraham, men så ikke for seg et rødt kort med på kjøpet. Foto: ANDY RAIN / EPA

Marerittretur for David Luiz: Hånet etter direkte rødt kort

(Chelsea – Arsenal 2-2) David Luiz (32) fikk en kort, men grusom kveld på jobben i sitt Stamford Bridge-comeback, men en 18-åring og Héctor Bellerín reddet poeng for Arsenal.

At David Luiz fikk en forferdelig retur til Stamford Bridge, skal stopperkollega Shkodran Mustafi ha litt av «æren» for. Mustafi bommet nemlig totalt da han forsøkte en pasning tilbake til målmann Bernd Leno i det 26. minutt.

Resultatet: Abraham plukket opp ballen, rundet keeperen, og David Luiz’ desperate forsøk på å forhindre mål, endte med at brassen klippet ned Chelsea-spissen.

Dommer Stuart Attwell pekte på krittmerket, men syntes ikke det var nok.

Opp kom også det røde kortet, og en forbløffet David Luiz måtte tusle skuffet i garderoben i sin første kamp tilbake på Stamford Bridge siden sommerens sjokkovergang til Arsenal.

Det endret straks på Chelsea-fansens humør. De startet kampen med å bue på den tidligere Chelsea-stopperen, men begynte å håne London-rivalens krølltopp med følgende sang:

«He’s one of our own, he’s one of our own. David Luiz, he’s one of our own.»

TIDLIG DUSJ: David Luiz trasker mot garderoben etter sitt røde kort. Foto: ANDY RAIN / EPA

Straffen ble på karakteristisk vis ekspedert i mål av italienske Jorginho, med et lite hopp før tilslaget, og selv om Leno gikk riktig vei, kunne Chelsea-spillerne juble for 1–0.

I den andre omgangen presset Chelsea på for nummer to, men da, på egen corner, gikk det galt.

Mustafi headet ballen ut, Gabriel Martinelli fikk tak i den rundt 20–25 meter fra eget mål og satte fart. Med et litt langt touch så det ut som om han skulle miste ballen til Ngolo Kanté på midtbanen, men da Chelseas defensive midtbanespiller skled, var det plutselig fri bane hele veien frem til mål.

Der, alene med keeper, gjorde 18-åringen, som for øvrig er inne i Arsenal-elleveren for en suspendert Pierre-Emerick Aubameyang, ingen feil.

– Det er utilgivelig å få scoring imot på den måten, mente TV 2-kommentator og tidligere PL-stopper Brede Hangeland.

VIDUNDERBARN: Gabriel Martinelli er ikke mer enn 18 år, men har allerede rukket å gjøre seg bemerket i internasjonal fotball. Foto: WILL OLIVER / EPA

Chelsea-spillerne trodde de jublet for siste stikk da Cesar Azpilicueta scoret på lagets 15. (!) corner for kvelden, men Chelsea-kapteinens scoring i det 84. minutt ble utlignet like etterpå av Arsenal-kaptein Hector Bellerín.

Den spanske backen trakk seg innover og hamret ballen i mål bare tre minutter senere, og dermed endte det 2-2.

– Vi klarte å snu det. Da vi lå under 0–1 til hvilen, så vi på det som en mulighet til å komme tilbake i kampen, sier Bellerín til BT Sport, ifølge BBC.

Chelsea ligger foreløpig trygt på 4. plass i ligaen (har 40 poeng), mens Arsenal ligger på 10. plass med 30 poeng på 24 kamper. Forrige gang The Gunners endte dårligere enn nummer seks i ligaen, viste kalenderen år 1995 (12. plass).

PS: Manchester City kan – på ny – takke Sergio Agüero for at de tok med seg tre poeng tidligere på dagen. Han kom inn fra benken og ble kampens eneste målscorer mot overraskelseslaget Sheffield United.

Man. City har nå 51 poeng på 24 kamper og ligger som nummer to. Ledende Liverpool har 64 poeng på 22 kamper.

Andre PL-resultater tirsdag: Aston Villa – Watford 2-1, Bournemouth – Brighton 3-1, Everton – Newcastle 2-2, Crystal Palace – Southampton 0–2.

