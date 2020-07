Før avspark: Les deg opp på 11. runde i Eliteserien

Ryker Glimts seiersrekke i Bærum? Bortestatistikken mot Stabæk er ikke all verden. Kan Molde slå tilbake mot et formsterkt Vålerenga? Og får vi en vinner mellom lagene som ikke klarer å vinne? Det er klart for 11. runde i Eliteserien.

Geir Juva

For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSUND - SANDEFJORD

Spilles onsdag klokken 18.00

Dommer: Svein Oddvar Moen

TV-kanal: Dplay

