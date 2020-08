Ibrahim stoppet vond Mjøndalen-rekke: – Jeg gråt nesten!

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - FK Haugesund 1–0) Shuaibu Ibrahim (23) ga trener Vegard Hansen en lovnad før møtet med sin gamle klubb FKH – og nigerianeren holdt det han lovet.

Oppdatert nå nettopp

– «Oh my god», jeg gråt nesten! , sier målscorer Ibrahim til VG etter kampen.

Klokken tikket mot 20 spilte minutter da han bredsidet inn kampens eneste scoring på Consto Arena etter et presist innlegg fra Vetle Dragsnes.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han kastet seg i armene på trener Vegard Hansen i jubelrus etter scoringen.

– Jeg lovte ham at jeg skulle score i dag! Han sa tusen takk, tusen takk og så klemte jeg han, gliser målscoreren – som også var ekstra fornøyd med at det var mot sin gamle arbeidsgiver han endelig fikk hull på scoringsbyllen.

– Jeg var i Haugesund i fire år, det var min første kontrakt i Europa. Jeg fikk ikke sjansen der, og så ga Vegard meg sjansen her. Jeg har gått syv kamper uten å score, så spiller jeg mot Haugesund i dag og scorer. Jeg lovte ham at jeg skulle score i dag. Dette er den beste dagen i fotballkarrieren min, sier nigerianeren lykkelig.

23-åringens scoring sørget for at Mjøndalen tok ledelsen i en fotballkamp for første gang siden 3–1-seieren mot Aalesund 1. juli – og bruntrøyene har faktisk ikke tapt denne sesongen i en kamp de har tatt føringen (tre seirer og én uavgjort).

TRENERKLEM: Shuaibu Ibrahim stormet bort til Vegard Hansen og kastet seg i armene på treneren etter å ha sendt bruntrøyene i ledelsen. Foto: Fredrik Varfjell

Men den ledelsen kunne fort røket et lite kvarter senere.

En FKH-corner havnet i beina på Alexander Amitzbøll som avsluttet fra kort hold og tvang frem en sterk reaksjonsredning fra keeper Sosha Makani.

Returen havnet igjen i beina Niklas Sandberg som avsluttet mot det lengste hjørne. Der var midtstopper Nakkim på plass og headet unna i siste liten – og sørget med det samme for at bruntrøyene beholdt ledelsen til pause.

Etter kampen reagerte Sandberg på det han kalte «drøying» hos Mjøndalen-spillerne.

– Når de får 1-0 så vet vi at de drøyer og ligger nede. Men dommeren tillater det, sa Sandberg til Eurosport.

les også Mjøndalen-trenerens uvanlige motgangsgrep - serverte øl og pizza på spillermøte

Bruntrøyenes angrepsduo, Ibrahim og Fredrik Brustad, var stadig uromomenter for gjestenes forsvarsrekke.

Med et lite kvarter igjen var det nære at FKH-keeper Sandvik forærte Ibrahim sin andre for dagen, men burvokteren kom seg foran angriperen og fikk frispark i duellen.

Gjestene fra Haugesund fikk en enorm mulighet til å få poeng med seg hjem fra Nedre Eiker.

Et frekt frispark fra Kristoffer Velde ble slått mot første stolpe. Der hadde Benjamin Tiedmann Hansen sneket seg frem, men midtstopperen bredsidet ballen utenfor stengene.

– Med normal uttelling kunne vi fått noe med oss, men det ville seg ikke i dag, sier Haugesunds trener Jostein Grindhaug til Eurosport.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 09.08.20 kl. 19:55 Oppdatert: 09.08.20 kl. 20:43

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Kristiansund 13 5 6 2 26 – 18 8 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser