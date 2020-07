PÅ HJEMMEBANE: Med godt humør, flott utsikt og dansk kjemi, har Kasper Junker (t.v.) og Philip Zinckernagel (t.h.) alle ingrediensene som skal til for å hamre inn mål på Aspmyra, kun halvannen kilometer gangavstand fra deres andre hjem. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Norges farligste angrepsduo frykter ingen: – På Aspmyra slår vi alle nordiske lag

BODØ (VG) De sprenger rekorder og utgjør to tredjedeler av Norges farligste angrepstrio. Romkameratene Philip Zinckernagel (25) og Kasper Junker (26) er overbevist om at ingen lag i Norden vil være favoritter på deres hjemmebane.

I en flott leilighet ved havnen i Bodø, seiler skipet Tranøy forbi idet solen nærmer seg kanten av havgapet. Her kan Bodø/Glimts superduo Kasper Junker og Philip Zinckernagel skue utover horisonten til langt på kveld.

– I Danmark hadde det vært mørkt for lengst, sier Junker.

Ulastelig antrukket i gensere fra de fasjonable motemerkene Balenciaga og Acne, kjekler de litt når de blir spurt om hvordan kjemien og arbeidsfordelingen er i hjemmet.

– Skal du selv være ærlig nå eller skal jeg si det? spør Zinckernagel, som mener romkameraten kan være litt sløv.

– Du glemmer det viktigste spørsmålet: Hvem vasker tøy? kontrer Junker.

– Det er greit. Kasper får vaskekone-prisen, men det er fordi vaskemaskinen står på hans baderom. Og der vil jeg ikke gå inn, for det lukter vondt, sier Zinckernagel og ler.

Det er ingen tvil om at forholdet er godt.

– Vi finner hverandre på banen og har veldig god kjemi der, men det hjelper også at vi har det så bra utenom.

Denne sesongen har det tatt helt av for Bodø/Glimts målgarantister. Med totalt 15 mål og 12 målgivende pasninger har Glimt-duoen et snitt på 3,17 målpoeng i hver kamp de spiller, til tross for at begge ofte har blitt tatt av banen når kampene er avgjort.

forrige







fullskjerm neste ENGASJEMENT: Både Junker og Zinckernagel lyser opp når det diskuteres hvem som gjør mest i hjemmet.

Legger man til venstrekant Jens Petter Hauges fem mål og fire assists, blir snittet svimlende 4,29 målpoeng per kamp.

– Vi har snakket litt om det, faktisk, om det er noen som har klart å skape flere målpoeng i de første ni rundene, sier Zinckernagel.

les også Bodø/Glimt går verden rundt: – Helt klart en økt interesse

Etter ni serierunder har Bodø/Glimt scoret hele 35 mål. Det er flere enn både Brann (32), Lillestrøm (32) og Sarpsborg 08 (30) klarte gjennom hele forrige sesong.

– Det er faktisk helt sinnssykt, sier Junker.

Han mistet kampen mot Mjøndalen som følge av en skade, men regner med å være klar til storkampen mot Molde. Det er overhodet ingen frykt å spore før den regjerende seriemesteren kommer på besøk.

– På Aspmyra slår vi alle de nordiske lagene, tror jeg, sier Zinckernagel.

les også Fire år med stein på stein: Slik ble Bodø/Glimt et ekte «superlag»

At selvtilliten er på plass, er kanskje ikke så rart. Bodø/Glimt har allerede slått rekorder denne sesongen. Søndag kan de gjøre som Fredrikstad, som vant de ti første kampene i 1951/52. Det har ingen klart siden.

Norges øverste divisjon ble først slått sammen til én divisjon i 1961/62 og nordnorske lag fikk for første gang delta i norgesmesterskapet i 1963, mens Mjølner ble det første nordnorske laget i den øverste divisjonen i 1972.

forrige





fullskjerm neste TILBAKE: Kasper Junker mistet kampen mot Mjøndalen med skade, men fikk se spissvikar Victor Boniface score ett mål og levere en målgivende pasning. Fredag var han tilbake i vigør, til stor glede for både ham selv og Kjetil Knutsen.

Det er ikke sikkert at Kasper Junker får beholde romkameraten så lenge som han gjerne vil.

Zinckernagels kontrakt løper ut etter sesongen, men til tross for at dansken sier at han «ikke har det travelt», tror Bodø/Glimt på en løsning. I verste fall forsvinner han gratis.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg prøver å være så til stede som mulig nå og ikke tenke for langt frem. Det er ingenting som er avgjort, så alt kan skje. Vi er en i dialog. Vinner vi på søndag og går videre i Europa, så er jo det noe som også spiller inn, sier Zinckernagel.

– Philip er jo singel. Er nøkkelen for å beholde ham her å finne en dame til han i Bodø?

– Det er ikke noe jeg vil bare være en del av. Det vil jeg gjerne si i landsdekkende medier: Jeg har ingenting med det der å gjøre. Når han begynner med det der så lukker jeg skyvedøren, understreker Junker, som selv er i et forhold.

– Er det aktuelt å slå seg til ro her?

– Det er søte piker i Bodø. Det kan godt skje, men vi får se, sier Zinckernagel.

