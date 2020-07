CL-KLAR: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United leverte en strålende vårsesong som resulterte i en sterk 3. plass i ligaen. Foto: Michael Steele/NMC/Pool / GETTY POOL

Hylles etter CL-plassen: – Et enormt øyeblikk for Solskjær

Etter den første tredjedelen av sesongen var Manchester United ni poeng unna fjerdeplassen. Hvordan snudde det?

Oppdatert nå nettopp

Etter 38 serierunder er United klar for Champions League-spill etter en dramatisk avslutning. Ole Gunnar Solskjærs lag ble nummer tre.

Det var det neppe mange som hadde troen på tidligere i sesongen. Så sent som i runde 25 lå Leicester hele 14 poeng foran Solskjærs menn. 13 kamper senere er Manchester United fire poeng foran.

En av Englands mest profilerte fotballjournalister lar seg begeistre stort.

– Enormt øyeblikk for Solskjær. Det var så mange som tvilte på ham, noen gjør det fortsatt, men han førte Manchester United til tredjeplass, han har fått dem til å spille god angrepsfotball, han har gitt ungdommer sjansen, han hentet Fernandes. Det er fortsatt mye å gjøre, men reisens retning under Solskjær er klar: oppover, skriver Henry Winter i The Times.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er også blant dem som gratulerte Solskjær med prestasjonen etter Champions League-plassen var sikret:

– Ting falt på plass

Lars Sivertsen har fulgt Premier League i en årrekke. Mannen fra Bryne har bodd i England i flere år, og er en respektert skribent og podkast-deltager på «balløya». Han peker på én ting, nærmere bestemt én spiller, som har vist seg å være nøkkelfaktoren til Manchester United: Bruno Fernandes.

– Det føltes veldig som at ting falt på plass etter Fernandes kom inn. Det ga en dimensjon som de virkelig manglet. I høst ble Solskjær kritisert for å ha manglende kreativitet og offensivt samspill. I Bruno har det fått inn en som tar ansvar, slår de vanskelige pasningene og skaper ting. Han har hatt veldig mye å si for at laget har prestert som de har gjort de siste månedene, forteller Sivertsen.

Han trekker også frem Paul Pogba. Franskmannen ble skadet allerede i syvende serierunde, og han var ikke tilbake for fullt før etter corona-pausen, 19. juni.

– Solskjær gikk inn i jobben og hadde ett fokus: Fart. Spillerne skulle løpe mye, og de skulle løpe fort. Daniel James, Marcus Rashford, Anthony Martial og Mason Greenwood har det. Problemet har imidlertid vært at ingen kunne spille frem stikkerne, sier Sivertsen.

– Bruno og Pogba ble to viktige nøkler for Solskjær.

Tallene er også klare. Etter at Bruno Fernandes kom inn dørene på Old Trafford har han vært direkte involvert i 15 målpoeng. Det er flere enn noen andre spillere i ligaen i samme periode.

HØYTSVEVENDE: Bruno Fernandes er ifølge ekspertene nøkkelen for Manchester Uniteds gode form i 2020. Foto: DAVE THOMPSON / POOL

– Skremmende avslutning

Om vi skrur tiden enda litt lenger tilbake, så vil de aller fleste huske åpningen Solskjær fikk på managerjobben. De første månedene leverte Manchester United vanvittige resultater, og særlig da en hel fotballverden ble sjokkert etter avansementet mot PSG i Champions League – det med et nærmest umulig utgangspunkt fra hjemmekampen.

– Manchester United var rett og slett ikke en koselig plass å være i før Solskjær kom inn. Det var mye negativitet i klubben. Det snudde da Solskjær kom inn med humør og legendestatus, men det viste seg jo å være en midlertidig effekt, forteller skribent for Manchester Uniteds norske supporterklubb Bjarte Valen til VG.

Han er også bosatt i England og har fulgt Manchester United i en årrekke.

– Det ble en skremmende avslutning på forrige sesong, sier Valen.

KREATIV DUO: Paul Pogba og Bruno Fernandes. Foto: PETER POWELL / POOL

Og det viser også resultatene. På de ni siste kampene tok United bare åtte poeng. Sesongens to siste kamper var særlig skuffende med ett poeng til sammen mot Huddersfield og Cardiff, to lag som rykket ned.

Valen har gjennom jobben sin i united.no hatt muligheten til å møte flere personer i klubben. Før 2019/2020-sesongen startet hadde han et intervju med Manchester United-spiller Andreas Pereira. Da forsto brasilianeren hva som var i vente.

– Han sa at treningsøktene var nærmest brutale. Og det var i de tre ukene før de reiste på oppkjøringsturneen. Det var knallharde treninger for å gjøre den fysiske formen bedre. Litt eldre spillere ble ryddet vekk, og det ble hentet inn litt yngre, sultne spillere som passet til Solskjærs filosofi.

Manchester Uniteds overganger etter Solskjær tok over Spillere inn: Tahith Chong, Mason Greenwood og Brandon Williams ble alle tre tatt opp fra Uniteds ungdomslag. Daniel James – Swansea

Aaron Wan-Bissaka – Crystal Palace

Bruno Fernandes – Sporting

Harry Maguire – Leicester.

Odion Ighalo – SH Shenua (lån)

Spillere ut: Marcos Rojo – Estudiantes (lån)

Alexis Sánchez – Inter (lån)

Cameron Borthwick-Jackson – Tranmere Rovers, Oldham (lån) – fristilt fra kontrakt.

Ander Herrera – PSG

James Wilson – Aberdeen

Antonio Valencia – LDU Quito

Ashley Young – Inter

Matteo Darmian – Parma

Chris Smalling – Roma (lån)

Romelu Lukaku – Inter Vis mer

Sammenligner Solskjær med «The Boss»

En ting som begge ekspertene også trekker frem som en faktor er personligheten hans. Hans forgjenger José Mourinho kunne slakte egne spillere etter svake kamper, og var viden kjent for å finne finurlige unnskyldninger for å dekke opp etter seg da det ble tap.

– Det ser vi ikke lenger. Det er nesten utelukkende positive ting som kommer fra Solskjær. Selv med poengtap på tampen av kamper, så har han ikke gravd seg ned eller kastet enkeltpersoner under bussen. Han ser muligheter hele tiden, og det minner med litt om sir Alex Ferguson. Det er skummelt å sammenligne for mye, men han var også positiv og så muligheter da han snakket til mediene. Man fikk inntrykk av at han hadde tro på prosjektet, og det inntrykket får jeg nå også, sier Valen.

ELEVEN OG LÆREMESTEREN: Bjarte Valen ser likheter i kommunikasjonen til Ole Gunnar Solskjær og hvordan Sir Alex Ferguson gjorde det da han styrte skuta på Old Trafford. Foto: CARL RECINE / X03807

Sivertsen trekker ikke like store sammenligninger som Valen gjør, men er også klar på at væremåten til Solskjær mest sannsynlig har vært en avgjørende faktor for at de skal spille Champions League. At det ble fasiten etter 38 serierunder hadde han ikke troen på skulle skje.

– Nei, jeg hadde ikke det. Men selv når ting gikk dårlig, så var det få historier i mediene om at spillerne hadde mistet troen på prosjektet. Det ser ut som han har hatt de med seg i dårlige perioder, og de var til tider veldig dårlige også, sier Sivertsen og følger opp:

– Det som nå blir sagt, er jo spillerne liker han godt. I en toppklubb som United så er det halve kampen. Jeg slet selv med å se hvordan Solskjær kunne bli en del av løsningen selv om han ikke var problemet. I kamp etter kamp så han litt molefonken ut, og det så ut som han ikke hadde løsninger. Det er slik som tærer på spillerne og klubben, men han overlevde det. Han fortjener heder og ære for det.

Publisert: 26.07.20 kl. 21:31 Oppdatert: 26.07.20 kl. 21:43

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 38 32 3 3 85 – 33 52 99 2 Manchester City FC 38 26 3 9 102 – 35 67 81 3 Manchester United FC 38 18 12 8 66 – 36 30 66 4 Chelsea 38 20 6 12 69 – 54 15 66 5 Leicester City FC 38 18 8 12 67 – 41 26 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser