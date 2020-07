ENDELIG SEIER: Gleden var stor i Aalesund-leiren etter sesongens første seier. Her er det tremålsscorer Hólmbert Fridjónsson som får en klapp på skulderen fra trener Lars Bohinen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Bohinen etter Start-seieren: – Noen kilo av skuldrene

ÅLESUND (VG) (Aalesund – Start 3–2) På det ellevte forsøket lyktes Lars Bohinen og Aalesund endelig med å ta tre poeng – hjemme mot Start. Nå håper man det kan ha en forløsende effekt.

Nå nettopp

Lenge så det ut til at det skulle bli en ny dag med stang ut hjemme mot Start for Aalesund. Bortelaget ledet fortjent 2–1 til pause, men ut i andre omgang tok hjemmelaget virkelig grep. De var riktignok heldige med at de fikk straffe i en situasjon hvor dommer Ola Hobber Nilsen etter kampen innrømte at man istedenfor burde gitt Niklas Castro et andre gult kort for filming, men seieren smakte uansett svært godt for Aalesund.

– Det betyr at det er noen kilo som faller av skuldrene til både meg og spillerne. Det betyr at vi kan ha litt tro på at ting kan snus. Samtidig vet vi at det er beintøffe kamper som står igjen og vi er nødt til å fortsette å ta poeng, sier Aalesund-trener Lars Bohinen til VG.

Selv om man nå har tatt sesongens første seier, er Aalesund fremdeles på sisteplass, med dårligere målforskjell enn nettopp Start.

– Hvordan ser du på veien videre nå?

– Vi må bare å fortsette å forstå at vi må krige oss ut av situasjonen. Vi skal på ingen måte forlede oss til å tro at vi kan spille oss ut av dette. Det håper jeg spillerne begynner å forstå nå. Det gjorde de i hvert fall i andre omgang og da får vi noe ut av det, sier Bohinen.

Størsteparten av æren for seieren skal Hólmbert Fridjónsson ha. Islendingen scoret alle Aalesunds tre mål i kampen.

– Dette gir oss selvtillit. Vi fikk noen kilo av skuldrene. Alle har snakket om den første seieren. Nå kan vi gå videre, og forhåpentligvis få litt moment, sier spissen, som har scoret åtte mål så langt i Eliteserien.

– Var dette en kamp som måtte vinnes?

– Det var ikke en kamp som måtte vinnes, men det var en veldig viktig kamp for oss. Du kunne føle at trenerne og spillerne var litt nervøse inn mot kampen. Det er normalt i den situasjonen vi er i. Jeg er bare glad for at vi skjerpet oss i pausen, trodde på det og fikk de tre poengene, sier Fridjónsson.

les også Start raser etter «pinlig» Castro-filming: – Juks og fanteri

Noe som nok vil bekymre Bohinen fremover er at forsvarsspillet igjen ikke var av det imponerende slaget. Start scoret to mål og hadde store sjanser til å score flere mål.

– Forsvarsspillet er ikke noe å rope hurra for. Det vet vi. Angrepsspillet vårt er vesentlig bedre enn forsvarsspillet. Jeg tror vi har scoret dobbelt så mange mål som Start til nå (16 mot 10 mål). Det burde egentlig vært en åtte-ti poeng lengre frem, men vi er for lette å score på. Det er en kjensgjerning, sier Bohinen.

Aalesund er så langt denne sesongen det laget som har scoret femte mest mål, flere enn blant andre Vålerenga og Stabæk på fjerde- og femteplass.

– Tror du på en forløsende effekt nå?

– Jeg håper det. Samtidig har vi såpass mye skader at vi må komponere en ny startellever til neste kamp, så da vet jeg ikke hvilken effekt vi får. Vi skal i hvert fall komme på jobb igjen på fredag uten å ha en halvdeprimert gjeng her, sier han med et smil.

Publisert: 30.07.20 kl. 07:15

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

