NEGATIV TREND: Etter en god sesongstart har Brann variert mye de siste ukene. Foto: Marit Hommedal

Kritisk til Brann-åpningen: – Laget er uinspirert

Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp og VGs fotballekspert legger press på trener Lars Arne Nilsen etter flere svake kamper.

– Styret gikk ut og sa det skulle spilles underholdende fotball, men fotballen til Lars Arne Nilsen har aldri vært signert med underholdning. Hans signatur er god defensiv struktur, og det er det som kommer til syne nå. Nå er laget uinspirert fordi de har havnet langt bak gullkampen, sier VGs fotballekspert Haakon Lunov, og kaller Branns spill forutsigbart og statisk.

– Jeg føler ikke det er noe samsvar om hva Brann har som en uttalt ambisjon og hva Lars Arne Nilsen står for. Det de har kommunisert utad er hva man ikke ser nå, sier han videre.

Sesongen startet bra for Brann, med syv poeng på de første tre kampene. Siden har det imidlertid vært lengre mellom høydepunktene, og det har ikke blitt mer enn syv poeng på de siste seks kampene.

MERKER MISNØYE: Huseklepp sier at han merker at det er mye negativitet rundt klubben i Bergen for tiden. Her sammen med Nilsen etter en kamp mot Strømsgodset i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For et lag som har en uttalt ambisjon om å kjempe i toppen har de allerede måtte vinke farvel til gullkampen, og har i løpet av de siste to kampene også falt fra tredje- til sjetteplass.

Det fortsetter på sett og vis trenden for Brann under Lars Arne Nilsen, som i fjor endte nede på en skuffende niendeplass på grunn av en horribel sesongavslutning med åtte poeng på de siste ti kampene. Det hele kulminerte da med et sviende 5–1-tap hjemme mot Viking i siste serierunde.

– Det er ingen tvil om at det har vært en variabel sesongstart. Det har vært antydninger til bra spill, men ikke ofte nok. Det som gjør er at det er mye misnøye, er det som henger igjen fra fjorårets sesong, sier tidligere fotballekspert og Brann-spiller Erik Huseklepp til VG.

– Han kom til Brann i 2015 og gjorde en kjempejobb. Han har hatt gode resultater, men folk savner en mye mer offensiv fotball. Styret ga en bestilling på at flere unge skulle få sjansen og spille mer underholdende spill. Målt ut ifra det så er det så langt ikke tilfredsstillende, sier Huseklepp, som var med på opprykket fra OBOS-ligaen under Nilsens ledelse i 2015 og sølvet i Eliteserien året etter.

Spesielt de siste to kampene borte mot Odd og hjemme mot Start har Brann slitt med å få spillet til å sitte. «Det føltes veldig ut som om vi spilte i sirup» sa Vegard Forren etter Odd-kampen, mens Fredrik Haugen mente uavgjort hjemme mot Start «føles ut som tap».

Lunov er ikke imponert over det han har sett fra Brann så langt i år.

– Han klarer ikke å få de gode individuelle spillerne til å stråle i et effektivt spillesystem for dem. Hans måte å løse det på er strukturen, men han får ikke frem enkeltspillerne på samme måte som Knutsen og Moe. De får de gode enkeltspillerne, som Brann også har, til å skinne.

– Han har sittet lenge i en stor klubb i Norge. Da har du uansett en plikt å fornye deg selv, for å holde spillerne på tå hev. Det må han enten få til, eller så er det tiden for noe nytt, mener Lunov.

VG har vært i kontakt med medieansvarlig i Brann, Thomas Brakstad, som sier at Lars Arne Nilsen foreløpig ikke ønsker å kommentere kritikken fra Lunov og Huseklepp.

– Har ikke så lyst å kommentere dette med en ny kamp rett rundt hjørnet, skriver sportssjef Rune Soltvedt i en sms.

Publisert: 25.07.20 kl. 14:25

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

