André Hansen om Hareide: – Ikke mange bedre kandidater med norsk pass

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs keeper André Hansen (30) er klar på at Åge Hareide er en meget sterk kandidat som Rosenborg-trener.

Etter en trening under grå himmel og regn ved Lerkendal, møtte flere i Rosenborg-stallen opp hos pressen som hadde tatt turen. Det etter en dag med mye forvirring.

Tirsdag meldte TV 2 først at Hareide sa nei til Rosenborg, før samme mann uttalte til NRK at det først måtte komme en konkret henvendelse fra klubben.

Senere publiserte RBK på sine hjemmesider en sak hvor de skrev at de hadde en muntlig avtale med Hareide om å bli hovedtrener, men at han ombestemte seg på grunn av kneet.

– Vanskelig å ikke få med seg det her, ler André Hansen til VG da han ble spurt om han fikk med seg alt som skjedde dagen i forveien.

les også Hareide: – Dumt at det ser ut som vi står på hver vår side

Skryter av Hareide

30-åringen forteller at han ikke vet noe særlig om prosessen og dialogen mellom Rosenborg og Hareide. Spillergruppen har ifølge Hansen ikke hørt mye om trenersituasjonen.

– Veldig lite. Det er ikke vårt bord. Vi fikk beskjed om at det ikke ble Åge denne gangen hvert fall. Men utover det, fikk vi den beskjeden alle fikk da Eirik ga seg – at de leter etter å finne ny trener, sier Hansen.

– Hvordan hadde det vært å få inn Hareide da – han er en merittert trener?

– Uten tvil. Det er vanskelig å svare på, men med tanke på det Åge har prestert som trener over lang tid, og ikke minst med pondus og erfaring, så er det vel ikke så mange bedre kandidater enn Åge med norsk pass, sier han.

Han understreker at han ikke har noe personlig kjennskap til Hareide. På spørsmål om han håper at Hareide kommer inn, så fortsetter RBK-keeperen å skryte av den 66 år gamle treneren.

– Ut fra det han har prestert over lang tid, er det kanskje bare de årene i Viking som ikke er alt for suksessfulle. Med tanke på karisma, lederegenskaper, fotballkunnskap og han har i tillegg fungert godt i ulike land, i ulike spillesystemer også, så er det vel hvert fall ikke så mange med bredere kompetanse – igjen med norsk pass, sier han.

les også Eggen støtter Rosenborg – håper ikke Hareide er utelukket

Fornøyd med Henriksen

Men at Hareide nå skal komme inn med det første virker uaktuelt. Rosenborg har selv uttalt at Trond Henriksen skal fortsette i den midlertidige stillingen som hovedtrener ut 2020-sesongen. Det virker troppen fornøyd med.

– Poengene har jo begynt å komme, og det er takket være han. Han har fått oss til å senke skuldrene, fått smilet på plass og fått gleden av å spille fotball igjen. Det er en viktig ingrediens, og dette skal bare bli bedre utover, sier Torgeir Børven til VG.

les også Helland etter spinnvilt skuddforsøk: – Det var en større plan bak det

Også Kristoffer «Doff» Zachariassen er godt fornøyd med jobben Henriksen har gjort for Rosenborg etter at han tok over ansvaret etter Eirik Horneland.

– Jeg vet at gruppen er fornøyd med at Trond skal fortsette ut sesongen. Jeg synes han har fått ut en mye bedre versjon av oss, og det blir bedre og bedre. Så må vi bare fortsette med å jobbe videre i hverdagen og konsentrere oss om at vi er gode fotballspillere, sier Zachariassen og legger til:

– Trond er en vanvittig fin fyr og en god trener, så han er vi fornøyd med.

Publisert: 22.07.20 kl. 18:39

