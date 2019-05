AVSKJEDEN: Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun tok farvel med supportere på Lerkendal i fjor sommer, kort tid etter at de måtte slutte i RBK. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

By Rise-band gjenoppstår med Kåre Ingebrigtsen-låt

Trondheim-punkbandet EDGE har i «et anfall av vantro og affekt» spilt inn «Balladen om Bruttern», en hyllest til Rosenborgs eks-trener Kåre Ingebrigtsen (53).

«Vi vil ha Bruttern hjem igjen», synger vokalist Jan Swensson i låten som ble gitt ut 1. mai, på arbeidernes dag.

– Vi synes det er så jæ... feil at de sparket Kåre. En egen rosenborger. Hylles den som hylles bør, for all glede og stolthet Kåre har gitt oss i Rosenborg, sier trommis Morten «Diesel» Dahl, mest kjent som medlem og en av grunnleggerne av rockebandet TNT, til VG.

NOEN HÅR SIDEN: Kåre Ingebrigtsen (nummer 2 fra venstre) og Ola By Rise feirer seriegullet i 1992 etter å ha slått Kongsvinger 6–0 hjemme. Foto: Mattis Sandblad

Ola By Rise var trommeslager i EDGE på slutten av 70-tallet, og ble erstattet av nettopp Dahl da By Rise valgte å satse på fotball. Den gamle RBK-keeperen og RBK-treneren er oppført som «gjestemusiker» når bandet nå tar opp gamle, bråkete kunster – etter en pause på rundt 40 år.

– Det er ikke helt riktig. Mitt bidrag var noen takter på kubjeller og litt koring som ble lagt på et par spor i etterkant. Selve sangen, med tekst og musikk, står andre for, sier By Rise til VG.

Rosenborg ligger for øyeblikket sist i Eliteserien med to poeng etter fem serierunder. Vinteren ble preget av rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun og RBK, mens det ble mer støy da Eirik Horneland ble hentet fra Haugesund.

– Rock og fotball henger sammen. Jeg spiller trommer på Rosenborg-sangen, som ble utgitt i 1988. Det er klart vi har et iboende engasjement for klubben vår. Vi liker veldig godt at de bruker folk fra egne rekker, at gamle spillere blir trenere og så videre. Det gjør oss trøndere stolte, sier Dahl.

By Rise sier at han har forståelse for at bandkameratene har behov for å uttrykke seg om bråket i Rosenborg.

– Men jeg har ikke behov for å ta noen stilling i den ene eller andre retning, sier By Rise, som tillegger at han har stor respekt for jobben Kåre Ingebrigtsen gjorde og at han har stor sympati for nåværende trener Eirik Horneland.

– En dedikert og klok mann som trenger alle RBK-eres støtte akkurat nå, mener By Rise.

– Det som har skjedd er at folk har blitt mindre glade i Rosenborg. Du ser at det kommer færre folk på Lerkendal. Vi er jo ikke fotballfagfolk, vi er musikere. Vår mulighet til å si hva vi mener er gjennom tekstene og musikken vår, sier Dahl.

– Vi har en styreleder som er opptatt av «utvikling, utvikling, utvikling». Hvis Horneland må gå nå, så blir det «etterlønn», «etterlønn», «etterlønn», legger han til.

