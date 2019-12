TAR OVER: Den tidligere Arsenal-spilleren Mikel Arteta er ny trener for rødtrøyene. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Mikel Arteta tar over som Arsenal-manager

Mikel Arteta (37) tar over sjefsstolen i Arsenal. Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Arsenals tidligere kaptein er hentet tilbake til London-klubben som manager og har skrevet under en kontrakt med varighet på 3,5 år.

– Det er en stor ære. Arsenal er en av verdens største klubber. Vi må kjempe om trofeer og det har jeg gjort veldig klart i samtaler med Stan og Josh Kroenke, og andre fremtredende skikkeliser i klubben, sier Arteta i en pressemelding.

Spanjolen spilte 150 kamper for Arsenal og scoret 16 mål. Han løftet også to FA-cuptrofeer før han ga seg.

– Vi vet alle at det er en jobb som må gjøres, men jeg føler meg sikker på at vi skal få det til. Jeg er realistisk nok til å skjønne at det ikke kommer til å skje over natten, men det er nok av talent i den nåværende troppen, sier han videre.

Fredrik Ljungberg har ledet Arsenal de siste kampene, etter at Unai Emery ble avskjedighet i slutten av november. Svensket ledet dem i fem kamper og, der det ble to seire, to uavgjorte og ett tap.

Arteta kommer fra en rolle i trenerteamet til Pep Guardiola i Manchester City, der han har jobbet de siste tre årene.

