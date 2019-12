TAR OVER: Den tidligere Arsenal-spilleren Mikel Arteta er ny trener for rødtrøyene. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Mikel Arteta tar over Arsenal: – Vi skal kjempe om trofeer

Mikel Arteta (37) tar over sjefsstolen i Arsenal. Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Arsenals tidligere kaptein er hentet tilbake til London-klubben som manager og har skrevet under en kontrakt med varighet på 3,5 år.

– Det er en stor ære. Arsenal er en av verdens største klubber. Vi skal kjempe om trofeer og det har jeg gjort veldig klart i samtaler med Stan og Josh Kroenke, og andre fremtredende skikkeliser i klubben, sier Arteta i en pressemelding.

Spanjolen spilte 150 kamper for Arsenal og scoret 16 mål. Han løftet også to FA-cuptrofeer før han ga seg.

– Vi vet alle at det er en jobb som må gjøres, men jeg føler meg sikker på at vi skal få det til. Jeg er realistisk nok til å skjønne at det ikke kommer til å skje over natten, men det er nok av talent i den nåværende troppen, sier han videre.

Arsenal er for øyeblikket på en 10. plass i ligaen med 22 poeng – syv poeng bak den viktige fjerdeplassen som gir tilgang til Champions League.

Hans tidligere lagkamerat, Mesut Özil, ønsker ham velkommen tilbake på sosiale medier slik.

Fredrik Ljungberg har ledet Arsenal de siste kampene, etter at Unai Emery ble avskjedighet i slutten av november. Svensket ledet dem i fem kamper og, der det ble to seire, to uavgjorte og ett tap.

Arteta kommer fra en rolle i trenerteamet til Pep Guardiola i Manchester City, der han har jobbet de siste tre årene.

Hans første oppgave som Arsenal-manager blir å slå Everton – som han også har spilt for – lørdag. Deretter venter en tøff romjul med Bournemouth, Chelsea og Manchester United på menyen.

Publisert: 20.12.19 kl. 15:12 Oppdatert: 20.12.19 kl. 15:38

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 17 12 3 2 40 – 11 29 39 3 Manchester City 17 11 2 4 47 – 19 28 35 4 Chelsea 17 9 2 6 31 – 25 6 29 5 Tottenham Hotspur 17 7 5 5 32 – 24 8 26 VIS MER Champions League

