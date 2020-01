I SPANIA: Erling Braut Haaland så laget sitt spille treningskamp fra tilskuerplass. Foto: AFP

Dortmunds trener: – Vet ikke når Haaland er klar

MARBELLA (VG) (Standard Liége-Dortmund 0–0) En småskadet Erling Braut Haaland (19) så sine nye lagkamerater gå målløse av banen mot belgiske Standard Leige.

– Jeg vet ikke når han er klar til å trene med laget. Jeg håper det er her i Marbella, men vi får se. Han har vært ute lenge. Han har gått 20 dager uten å trene, sier trener Lucien Favre omsvermet av journalister ute på gressbanen her i Spania.

Tirsdag ettermiddag var det Mario Götze som ledet angrepet til Borussia Dortmund i treningskampen mot belgiske Standard Liege her i Marbella.

Personer som jobber tett på Dortmund-miljøet hevder overfor at VG at 27-åringen kommer til å forlate gultrøyene senest til sommeren.

En av dem er sportsredaktør for lokalavisen Ruhr Nachrichten, Dirk Krampe.

– Kontrakten hans går ut om seks måneder, og de vil kutte lønnsutgiftene på ham. Trener Lucien Favre er heller ikke fornøyd med ham. Han er ferdig i klubben til sommeren. Det er fakta, sier Krampe til VG under tyskernes opphold i Spania.

TRENINGSKAMP: Dortmunds Raphael Guerreo prøver seg på et frispark mot Standard Liege på Marbella stadion. Foto: Joachim Baardsen, VG

Har forfalt

Götze ble en av tysk fotballs største profiler etter at han avgjorde VM-finalen mot Argentina i 2014, men de siste årene har ikke prestasjonene holdt samme nivå som i begynnelsen av karrieren.

Det skal blant annet skyldes et seks måneder langt skadefravær for to sesonger siden.

– Etter det har han aldri kommet skikkelig tilbake. Vi hørte at Inter Milan var interessert i ham i sommer. Det skal ha vært nære en overgang da. De kan komme på banen igjen – men de virkelig store klubbene vil ikke være ute etter ham nå, mener Krampe.

FORSVINNER TROLIG: Mario Götzes tid i Dortmund skal gå mot slutten. Foto: LEON KUEGELER

Nok en spiss ut

Også Paco Alcácer (26) kan forsvinne fra Dortmund innen kort tid. Spanjolen ble hentet på lån fra Barcelona forrige sesong, før overgangen ble gjort permanent sist sommer.

Likevel skal 26-åringen allerede ønske seg en retur til Spania.

– Alcacer ønsker å dra fra klubben. Han kan forsvinne i januar. Senest til sommeren. Det kommer litt an på hvor mange minutter Favre får ut av Haaland, sier Krampe.

Han er klar på at Braut Haaland uansett er førstevalget til trener Lucien Favre, så fort nordmannen blir kvitt kneskaden som har holdt ham ute av spill her i Spania.

KONKURRENTER OG LAGKAMERATER: Paco Alcacer satt til venstre for Haaland under kampen mot Standard Liege. Foto: JON NAZCA

Funkesport-reporter Sebastian Wessling mener Dortmund trenger å få Haaland i gang kjapt.

– Den første delen av sesongen har ikke vært så god som de håpet. De er syv poeng bak Leipzig som leder serien. Det blir ikke lett å ta dem igjen. Bayern og Borssia Mönchengladbach er også foran dem. De har ikke vært så stabile som de ønsker. På et tidspunkt var Favre nær ved å få sparken, men de gjorde det bedre før vinterpausen, sier Wessling til VG.

I matchen mot Standard Liége slet Dortmund med å finne rytmen offensivt. Mens Alcacer sto over oppgjøret sammen med Haaland på grunn av en skade, var Götze nærmest usynlig de 45 minuttene han spilte.

Spiss-innbytter Steffen Tigges (21) klarte heller ikke å vise seg frem nevneverdig i 2. omgang. Det bidro til at oppgjøret endte 0–0.

