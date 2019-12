HJEMME IGJEN: Erling Braut Haaland stilte til pressekonferanse før forrige ukes kamp mot Liverpool, men er nå hjemme på Bryne. Foto: EPA

Kilder til VG: Forklaringen bak Haaland-bildet som gikk verden rundt

Et bilde fikk mange til å tro at Erling Braut Haaland (19) var nær en overgang til Manchester United. Forklaringen skal stamme fra et arrangement på Bryne.

Han er trolig Europas mest ettertraktede fotballtalent for tiden. Mandag kveld tok Erling Braut Haaland seg likevel tid til å stille opp for en den lokale klubben Rosseland BK, hvor faren Alfie spilte for moro skyld etter sin profesjonelle karriere.

Også Erlings bror, Astor, har spilt for Rosseland.

En rekke personer hadde betalt 10.000 kroner for såkalte middagspakker som blant annet inkluderte et bilde med 19-åringen og en signert Salzburg-drakt. Inntektene på flere hundre tusen kroner gikk uavkortet til den lokale klubben.

Ble kaos

I den forbindelse får VG opplyst at en person skal ha bedt Braut Haaland om å skrive autografen sin på en Manchester United-drakt.

Det skal 19-åringen ha gått med på. Idet han signerte trøyen, skal det ha vært en ukjent person som tok et bilde som tirsdag kveld spredte seg i sosiale medier og ble plukket opp verden rundt – også av VG.

Et nytt bilde VG har fått tilgang på, viser Braut Haaland på arrangementet som ble holdt på Bryne Kro og Hotell. Her har han på seg den samme hettegenseren som under signeringen av United-drakten. Også omgivelsene ser ut til å være de samme.

VG har vært i kontakt med personer i miljøet som bekrefter historien, men som ikke ønsker å kommentere saken siden det var et lukket arrangement.

HAALAND PÅ BRYNE: Her signerer Braut Haaland drakter under innsamlingen til inntekt for Rosseland.

Ettertraktet

Den enorme oppmerksomheten for Braut Haaland skyldes at flere av Europas største klubber er interessert i ham. Flere hundre millioner kroner vil også være involvert i en eventuell overgang fra Red Bull Salzburg.

Sist uke var blant annet Ole Gunnar Solskjær i Salzburg, hvor Manchester United-manageren møtte Haaland-leiren.

I tillegg har Bundesliga-laget RB Leipzig bekreftet at de har forespeilet jærbuen hva de kan tilby ham for å flytte til Tyskland. Braut Haaland har også besøkt storklubben Borussia Dortmund.

Ifølge VGs opplysninger kan en avklaring komme når som helst.

PS: Onsdag ble Braut Haaland utnevnt til årets spiller i Østerrike i en kåring i regi av nyhetsbyrået APA.

Publisert: 18.12.19 kl. 10:36 Oppdatert: 18.12.19 kl. 10:48

