Cole om Solskjær: – Muligens den viktigste ansettelsen siden Ferguson

Også Andy Cole (47) mener at hans tidligere lagkamerat Ole Gunnar Solskjær (46) bør bli Manchester United-manager på permanent basis. Han er ikke fornøyd med det som har skjedd siden deres sjef, sir Alex Ferguson, gikk av.

Siden den gang har Manchester United hatt tre permanente managere; David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

– Vi vet alle at dette muligens er den viktigste ansettelsen siden Ferguson gikk av, sier Cole ifølge BBC.

– Vi har hatt tre managere på denne tiden. Når vi snakker om at Manchester United blir topp 4, og at det er tid for å feire, så klør jeg meg i hodet.

– Det er jo ingenting å feire. Det er Manchester United. For meg er feiring å vinne ligaen, vinne Europacup-trofeet eller vinne FA-cupen.

Cole og Solskjær vant blant annet Champions League sammen i 1999.

– Jeg ville gi ham jobben, sier Cole.

– Jeg har blitt imponert. Der tror jeg ikke jeg er forskjellig fra andre. Han har kommet inn og styrket klubben, fortsetter Cole og er kritisk til hvordan United har fremstått, særlig under Mourinho.

– Når du spiller for Manchester United, så spiller du på en spesiell måte, og når du ser at Man United ikke spiller på den måte, så må du klø deg i hodet.

– Jeg synes at Solskjær prøver å få Man United til å spille på den måten som Man United pleide å spille - attraktiv fotball, scoringer og underholdning.

Ifølge BBC er Cole bekymret, fordi han mener at det går ut over merkevaren United når de ikke spiller en underholdende form for fotball. Han hyller også at Solskjær har hentet inn Mike Phelan som assistent.

Etter landslagspausen skal United ut i sin første kamp lørdag mot Watford. Skadesituasjonen er noe bedre for Solskjær. Ifølge Manchester Evening News er Romelu Lukaku fortsatt ute, men flere av de andre skal være på vei tilbake. Og Victor Lindelöf er trolig tilbake etter barnefødselen som gjorde at han ikke kunne spille for Sverige på Ullevaal.

Manchester United møter altså Watford lørdag, så Wolverhampton på bortebane tirsdag kveld - før de får frihelg og ei ukes hvile fram til det første møtet med Barcelona i Champions League.

Publisert: 28.03.19 kl. 07:31

