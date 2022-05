Liverpool vant FA-cupfinalen etter straffedrama

(Chelsea-Liverpool 0–0 e.e.o, 5–6 e str.) 240 minutters spill i to Wembley-finaler var ikke nok til å skille Liverpool og Chelsea. Som i ligacupfinalen i februar måtte det straffespark til.

Sadio Mané hadde muligheten til å avgjøre på straffespark etter at Cesar Azpilicueta hadde bommet for Chelsea, men Senegal-landsmann Edouard Mendy visste godt hvilket hjørne Mané gikk for og reddet.

Hakim Ziyech (Chelsea) og Diego Jota (Liverpool) scoret på sine forsøk før Mason Mounts straffe ble reddet av Alisson. Dermed var det fordel Liverpool igjen.

Kostas Tsimikas, som kom inn i det 111. minutt for en bombesikker straffetaker, Andy Robertson, avgjorde for Liverpool.

Jürgen Klopp har vunnet det aller meste med Liverpool og han er den første manageren som er i en Champions League-, FA-cup- og ligacupfinale i en og samme sesong, men aldri har han fått kjenne på vekten til det store FA-cup-troféet. Før i kveld.

Forrige gang Liverpool hadde den muligheten var for ti år siden. Den finalen vant Chelsea 2–1.

Liverpool startet best, så fikk Chelsea sine muligheter - og slik vekslet det i 90 minutter før det var slutt på kreftene.

Liverpool-fansen venter spent på nyheter etter at Mohamed Salah måtte gi seg med en skade allerede etter en halvtimes spill med det som så ut som lysketrøbbel. Etter 90 minutter kastet også Virgil van Dijk inn håndkleet.

Det passer særs dårlig for Liverpool, for de neste kampene kommer fort: Southampton 17. mai, Wolverhampton 22. mai og Real Madrid 28. mai (Champions League-finale).

Liverpool slo Chelsea på straffespark i ligacupen i finalen i februar.

