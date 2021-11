KJEMPET: Stabæk kjempet for å holde nullen en durabelig kamp defensivt, men holdt nullen mot Tromsø.

Stabæk holdt nullen og sikret ett poeng: − Det kan bli avgjørende

(Tromsø - Stabæk 0–0) Stabæk på kvalikplass jaktet livsviktige poeng på Alfheim. Til slutt ble det ett, noe trener Eirik Kjønø var greit fornøyd med.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå kampen blir som den blir, så tar vi det ene poenget. Jeg skulle ønske vi var nærmere å kjempe om tre. I dag er Tromsø bedre enn oss, sa Stabæk-trener Kjønø til Discovery+ etter kampen og fortsatte:

– Jeg tar med meg det poenget der, det kan blir avgjørende.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Fra 3–0-seier i forrige kamp mot KBK, hadde Stabæk mer enn nok med å forsvare seg mot hjemmelaget søndag.

Men til tross for en rekke Tromsø-angrep og et stolpeskudd fra hjemmelaget, ble det poengdeling.

Dermed ligger Stabæk fortsatt på kvalikplass med to kamper igjen å spille.

Foran på tabellen ligger Odd, med fem poeng mer enn Stabæk, men med Mjøndalens tap Sarpsborg 08 vokste luken nedover med ett poeng.

OK FORNØYD: Stabæk-trener Eirik Kjønø var helt greit fornøyd med poengdeling mot Tromsø.

– Det er vel greit. Vi skulle helst vunnet, men det er et ok resultatet, sa Fredrik Haugen etter kampen.

Samtidig som Stabæk må kjempe er Tromsø sikret videre kontrakt i Eliteserien.

– Det er deilig. Vi har prøvd å ha et veldig utviklingsfokus og ikke se så mye på tabellen hele veien. Nå har vi to gode uker igjen hvor vi skal ta med oss fart inn i neste sesong, sa Ruben Yttergård Jensen til Discovery + etter kampen.

NY KONTRAKT: Med poengdeling blir spill for Tromsø i Eliteserien også neste sesong.

I de to siste kampene venter Rosenborg og Odd for Stabæk som har øynene sine på kvalikplassen.

– Vi har stor tro på det, nå er det hjemmekamp mot Rosenborg som vi går for å vinne, sa Stabæks Haugen etter kampen.

For Tromsøs del er det Sarpsborg 08 og Viking som venter.

– Det er en bra følelse at vi har gjort oss fortjent til ny kontrakt og jeg kjenner at vi gleder oss veldig til de to siste ukene, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup etter kampen.

Helstrups kontrakt går ut neste sesong, på spørsmål om hva han tenker om fremtiden, svarte han følgende:

– Jeg har en kontrakt som går ut neste sesong så lenge vi spiller eliteseriefotball. Vi skal gyve løs på den i januar.