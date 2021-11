Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MÅ STÅ OVER: Serge Gnabry (venstre) og Joshua Kimmich (høyre) er begge i karantene. Leroy Sané (midten) sier han respekterer valget deres om å ikke ta coronavaksinen, men er klar på at han ønsker å ha dem med på laget.

Coronakrise i Bayern

Hele syv Bayern München-spillere må stå over tirsdagens kamp mot Dynamo Kiev på grunn av coronaviruset. Trener Julian Nagelsmann (34) frykter ikke det skal bli en rift mellom de vaksinerte og de uvaksinerte spillerne.

Publisert: Nå nettopp

Her er tirsdagens oddsforslag!

Fraværene er mange for Bayern München når de tar turen til Kiev i Champions League. Avansementet er allerede sikret for den tyske storklubben, men de siste dagene har blitt preget av uro.

Forsvarsspillerne Niklas Süle og Josip Stanisic, begge fullvaksinerte, har nylig testet positivt for covid-19. Samtidig er de uvaksinerte spillerne i laget, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala og Michael Cuisance alle satt i karantene etter å ha vært nærkontakter med en coronasmittet person.

Storavisen Bild skrev i helgen at Bayern nå har gitt beskjed til de uvaksinerte spillerne om at de vil få et lønnskutt i periodene hvor de er i karantene.

FÅ SPILLERE TILGJENGELIG: Kun 18 spillere, inkludert tre keepere, var med på mandagens trening for Bayern München.

På mandagens pressekonferanse før kampen mot Dynamo Kiev, var coronakrisen i klubben det store temaet.

– Kontroverser er alltid en del av Bayern. Spørsmålet er hvordan det skal håndteres. Det er naturligvis uheldig at visse interne ting har blitt lekket, sier Bayern-trener Julian Nagelsmann ifølge Marca.

– Det er for mange ting som kommer ut, mener Nagelsmann.

Treneren testet selv positivt for covid-19 i oktober, men er fullvaksinert.

Nagelsmann sier han er overrasket over at hans klubb er den eneste som er i en slik situasjon for øyeblikket, men tror ikke det vil føre til en splittet spillergruppe.

– I situasjoner hvor det ikke går så bra, må vi være der for hverandre. Til syvende og sist er vi et lag, sier han ifølge Kicker.

les også Philipp Lahm skriver i VG: Derfor er det feil med VM annethvert år

Bayerns Leroy Sané er klar på at de ønsker å ha lagkameratene med seg, og kommer med et indirekte råd til de uvaksinerte spillerne.

– Jeg har selv tatt vaksinen og jeg står for det. Jeg har sagt det til Serge (Gnabry) tidligere. Selvsagt ønsker vi å ha dem med på laget, at de kan være med på banen og hjelpe oss. De er viktige spillere for oss. Vi som et lag ønsker å ha dem med, det er ingen tvil om det. Men jeg respekterer valget deres, sier Sané ifølge Bild.

VG-tips: Dinamo Kiev – Bayern München