Brann ned på sisteplass: Finne reddet viktig poeng på overtid

(Sandefjord – Brann 2–2) For første gang på ti runder er Brann sist på tabellen etter en dramatisk kamp borte mot Sandefjord.

Den 27. runden i Eliteserien ble en aldri så liten marerittrunde for Brann. Mens Stabæk og Mjøndalen begge vant sine kamper, måtte Brann nøye seg med ett poeng.

Det så imidlertid ut til at det skulle bli null poeng, helt frem til Bård Finne med 30 sekunder igjen av overtiden skjøt via Sandefjord-stopper Sander Moen Foss og i bue over en utspilt Jacob Storevik i Sandefjord-målet.

Til tross for at det ble ett poeng, ligger Brann nå sist på tabellen med tre runder igjen, bak Mjøndalen på målforskjell og to poeng bak Stabæk på kvalikplass.

Det var nok ikke det utgangspunktet Brann-trener Eirik Horneland ønsket seg før de neste to kampene, som er mot henholdsvis Molde og Bodø/Glimt. Brann avslutter hjemme mot Sarpsborg 08.

– Vi har tre kamper igjen. Hvis vi gjør jobben, så får vi håpe at det holder. Vi får ikke gjort så mye med hva Stabæk eller Mjøndalen gjør. Vi har tre kamper igjen, så det gjelder å få så mange poeng som mulig ut av de tre. Så får vi telle opp til slutt og se hvordan det går, sier Branns Felix Horn Myhre til Discovery+.

De siste tre rundene for lagene i bunn av Eliteserien Stabæk:

28. november: Tromsø (b)

5. desember: Rosenborg (h)

12. desember: Odd (b) Mjøndalen:

28. november: Sarpsborg 08 (h)

5. desember: Vålerenga (b)

12. desember: Bodø/Glimt (h) Brann:

28. november: Molde (h)

5. desember: Bodø/Glimt (b)

12. desember: Sarpsborg 08 (h) Vis mer

For Sandefjord betyr søndagens uavgjort at de er oppe på 30 poeng, seks poeng mer enn Stabæk.

– Det er så håpløst å gi fra oss den ledelsen her. Vi kunne sendt Brann ned i dag. Selvfølgelig er det mange kamper igjen, men det er bare så unødvendig av oss. Det er så ufattelig dritt å slippe inn mål på den måten at jeg blir irritert. Det er helt sykt, sier Sandefjords Brice Wembangomo til Discovery+.

VIKTIG POENG: Robert Taylor (på knærne) jubler etter utligningsmålet til Bård Finne (med ryggen til).

Etter at Mjøndalen slo Strømsgodset lørdag, var Brann igjen under nedrykksstreken før søndagens kamp mot Sandefjord.

Der fikk bergenserne en drømmestart. 20 år gamle Aune Heggebø har vært blant de få lyspunktene for Brann denne sesongen og headet inn kampens første mål etter fem minutter.

Brann fikk imidlertid ikke være i ledelsen lenge. Kampklokken viste 14:30 da tidligere Brann-spiller Vidar Ari Jónsson løp seg fri inne i boksen og satte inn utligningen. 123 sekunder senere var kampen snudd helt.

En annen tidligere Brann-spiller, Amer Ordagic, slo ballen inn foran mål. Den kom, via en Brann-spiller, frem til Kristoffer Normann Hansen, som sendte Sandefjord i ledelsen.

I TRØBBEL: Brann ligger sist i Eliteserien før de siste tre rundene.

– Det er noen minutter hvor det går litt i stå i organiseringen. Det blir hardt straffet. Vi skaper bra med sjanser, men det er ikke godkjent den omgangen her altså, sa Branns midtbanegeneral Sivert Heltne Nilsen til Discovery+ i pausen.

– Det ser fint ut fra start, men så får vi ti minutter hvor vi mister litt hodet, sa Brann-trener Eirik Horneland til Discovery+ på vei ut til andre omgang.

I den andre omgangen var det Sandefjord som styrte innledningsvis, men begge lag kom seg til sjanser. Brann-keeper Lennart Grill reddet bortelaget med et par fine redninger etter en times spill, mens det var tverrliggeren som sto i veien for Branns Runar Hove minuttet etter.

Tre minutter på overtid utlignet Bård Finne og sikret et potensielt meget viktig poeng for Brann.