FINALIST IGJEN: Tyskland sendte Frankrike ut av EM etter en 2–1-seier i semifinalen onsdag.

Tyskland er landet «ingen» vil møte i finale: − Som å møte en overmakt

Til søndagens EM-finale har England en stor hjemmebanefordel, men Tyskland har også en fordel som engelskmennene burde frykte.

Av 12 EM-finaler som har blitt arrangert i europamesterskapets 38 år lange historie, har Tyskland nemlig vært i hele åtte av dem. Enda mer imponerende er at tyskerne har vunnet samtlige av de åtte finalene - sist mot Norge i 2013.

Da vant Tyskland 1–0 i finalen etter at Norge hadde bommet på ikke bare ett, men to straffespark i kampen.

– Det var som å møte en overmakt. Du bare vet de er bedre. Første gangen jeg møtte de i et mesterskap, så var vi ikke i nærheten, sier tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen om det tyske landslaget.

Hun mener imidlertid at Tysklands statistikk ikke betyr stort for noen av lagene foran det som blir Tysklands niende EM-finale.

– Normalt sett for spillerne tenker de på prestasjonene som de har hatt i mesterskapet, og det er selvtilliten du har hatt nå som betyr noe.

FINALETAP: Tyskland vant EM-finalen i 2013 mot Norge. Det norske landslaget bommet på to straffespark. Solveig Gulbrandsen (i rød drakt) var én av syndebukkene fra krittmerket under den finalen.

Fra 27 mulige mesterskap har det tyske landslaget plukket hele elleve mesterskapstitler:

Åtte EM-titler

Ett OL-gull og tre OL-bronse

To VM-gull og ett VM-sølv

Det eneste finaletapet deres kom i VM-finalen mot Norge i 1995.

– Det er imponerende. De er et av landene som var tidlig gode på å satse på kvinnefotball og hadde flere klubber som satset ganske bra. De har klart å beholde mange av spillerne i egen liga. Det tror jeg har en innvirkning på at det blir høyt nivå i hjemlig liga, og det gjør at flere spillere får en god nok hverdag. Der har vi litt utfordring i Norge med at de fleste spillerne forsvinner ut, sier Gulbrandsen om den tyske statistikken.

England har på sin side kun tatt seg til to finaler i EM og VM (i OL deltar England som en del av Storbritannia). Første gangen var i EM i 1984, hvor de ble slått av Sverige etter straffer, mens den andre gangen var EM-finalen i 2009 da Tyskland tok en overlegen 6–2-seier.

Info Alle mesterskapsfinalene fra EM, VM og OL Europamesterskap: 1984: Sverige – England 1–1 (4–3 straffer)

1987: Norge – Sverige 2–1

1989: Tyskland – Norge 4–1

1991: Tyskland – Norge 3–1

1993: Norge – Italia 1–0

1995: Tyskland – Sverige 3–2

1997: Tyskland – Italia 2–0

2001: Tyskland – Sverige 1–0

2005: Tyskland – Norge 3–1

2009: Tyskland – England 6–2

2013: Tyskland – Norge 1–0

2017: Nederland – Danmark 4–2 Verdensmesterskap: 1991: USA – Norge 2–1

1995: Norge – Tyskland 2–0

1999: USA – Kina 0–0 (5–4 straffer)

2003: Tyskland – Sverige 2–1

2007: Tyskland – Brasil 2–0

2011: Japan – USA 2–2 (3–1 straffer)

2015: USA – Japan 5–2

2019: USA – Nederland 2–0 OL: 1996: USA – Kina 2–1

2000: Norge – USA 3–2

2004: USA – Brasil 2–1

2008: USA – Brasil 1–0

2012: USA – Japan 2–1

2016: Tyskland – Sverige 2–1

2021: Canada – Sverige 1–1 (3–2 straffer) Vis mer

Oddsmarkedet tilsier at England er små favoritter. For Solveig Gulbrandsen er kampen på Wembley helt åpen.

– Jeg har sett på England som favoritter fordi de er på hjemmebane. Men nå har Tyskland demmet opp mot både Spania og Frankrike som er imponerende i seg selv, så jeg vil si den kampen er veldig åpen. Jeg vil ikke si det er noen favoritt, selv om England har hjemmebane, forklarer Gulbrandsen.

Hjemmebane hadde England også da herrene vant VM i 1966, den eneste engelske mesterskapsseieren i EM eller VM for både kvinner og menn. Finalen på Wembley ble da spilt mot Vest-Tyskland. Søndag er det 56 år og én dag siden VM-seieren i 1966, og igjen er det et engelsk lag og et tysk lag som møtes. Så er spørsmålet om fotballen faktisk «kommer hjem» i år.

Finalen sendes på NRK 1 fra klokken 18.00 søndag.