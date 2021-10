REAGERER: Klanen er blant supportergruppene som er mot innføringen av VAR i norsk fotball.

Full splid om VAR-innføring: − Det er et blindspor

TRONDHEIM/BERGEN/OSLO (VG) Både supportergruppen til Vålerenga og Strømsgodset går hardt ut mot at VAR trolig blir innført i Eliteserien fra 2023, mens Eliteserien-profilene er delt i sitt syn.

– Jeg synes det er et blindspor. I den grad det er et problem at det ikke dømmes riktig, er det så mange andre ting enn å innføre VAR man kan gjøre, sier Erling Rostvåg, talsperson i Klanen, til VG.

Tidligere i uken kom det frem på et styremøte i Norsk Toppfotball at videodømming (VAR) trolig innføres i Eliteserien fra 2023. Mandag ettermiddag skal det være et nytt viktig møte om VAR, da skal Norsk Toppfotball ha et såkalt «eiermøte». Det vil si at styrelederne i de 32 medlemsklubbene skal si seg enig i innstillingen fra Norsk Toppfotball. Den går videre til Norges Fotballforbund, som igjen banker gjennom avgjørelsen. NFF har i lang tid markert seg positiv til VAR og vil forholde seg til klubbenes avgjørelse.

– For det første er dette en sak som har pågått en god tid. Man har diskutert med supportere, klubbene våre og Norges Fotballforbund. Det er et overordnet bilde av at VAR har kommet for å bli. Det er utopi å tro at man kan lukke øynene og ikke være en del av det internasjonale bildet, sa Norsk Toppfotballs styreleder Cato Haug til VG torsdag.

VG har tidligere skrevet om at VAR vil koste norsk fotball et sted mellom 12 og 18 millioner årlig.

VAR-SJEKK: Dette kan bli realitet i Norge fra 2023. Her er det dommer Kevin Friend som ser på en situasjon i Premier League-oppgjøret mellom Leeds og West Ham.

Splittelse i Eliteserien

Forslaget om å innføre VAR skaper splid også blant aktive spillere og trenere VG har snakket med.

– Vi har sett både gode og dårlige håndteringer av VAR. Hvis du kan opprettholde relativt god flyt i spillet med VAR, så er jeg for det, men hvis de ikke får det til å funke og det blir mye stopp i spillet, så liker jeg det ikke. Det er jo bare et tidsspørsmål før det kommer til Norge, sier Branns Kasper Skaanes.

– Norsk fotball kan ikke stå utenfor, så det kommer jo til Norge etter hvert. Resten av verden går i den retningen, sier hans trener Eirik Horneland.

Stabæk-spiller Simen Wangberg mener på sin side at VAR gjør kampopplevelsen mer oppstykket, og foreslår at midlene heller brukes annerledes.

Flere mente mente VAR ble «snikinnført» i september:

Rosenborg og Vålerenga spilte en høydramatisk 2–2-kamp søndag, og også på trenersiden er det «uavgjort» hva angår VAR:

– Jeg er ikke noen tilhenger av VAR, egentlig. Du kan få bruk for det i offside-dømming. Men der er det forskjellig praksis. Engelskmennene har sin egen løsning. Der går det på millimeter, og ja ... jeg syns man må ta det der og da, så må vi ha gode nok folk til å tørre å ta det og tørre å dømme, sier RBK-sjef Åge Hareide.

– VAR er kommet for å bli, det ser vi i den europeiske fotballen. For meg er det ikke noen diskusjon. Det går den veien. Skal norsk fotball henge med så må vi være med, sier VIF-trener Dag Eilev Fagermo.

UENIGE: Åge Hareide og Dag Eilev Fagermo er delt i sitt syn om innføringen av VAR.

Hever listen

Supporterne har imidlertid vært relativt samstemte. Brannbataljonen på Frydenbø tribune holdt opp et banner mot videoteknologien under kampen mot Stabæk og Klanen-talsmann Rostvåg setter fingeren på det han mener er det avgjørende momentet:

– Det som kommer til å skje er at listen for å drive klubb kommer til å bli mye, mye høyere. Kostnadene kommer til å bli spleiset på i første omgang, men til slutt kommer de til å ende opp hos klubbene. Jeg tror også at stadionopplevelsen blir dårligere. Da kommer færre folk til å gidde å gå på stadion, og det blir da også dårligere på TV, sier Rostvåg.

– Det er feil løsning på et problem. Nivået har økt, tempoet har økt, mens dommerne har stått på stedet hvil. Dommerne henger ikke helt med. Hadde man investert halvparten av det man tenker å bruke på VAR til å hjelpe dommerne kunne man ha løst problemet allerede.

Også supportergruppen til Strømsgodset, GodsetUnionen, har vist misnøye etter den siste utviklingen i VAR-saken:

Dommerne har allerede flagget at de ønsker VAR til Eliteserien. Også Norges Fotballforbund – som «eier» turneringen Eliteserien – er positive, men ville avvente hva Norsk Toppfotballs medlemsklubber kom frem til. For noen uker siden diskuterte de VAR på et møte med klubbsjefene på Gardermoen.

