BAUTA: Virgil van Dijk har kommet tilbake fra alvorlig skade og igjen vist seg som lederen i hjertet av Liverpool-forsvaret.

Van Dijks råsterke comeback: − Jeg er ingen robot

Mange var spente på om den alvorlige kneskaden Virgil van Dijk (30) pådro seg for ett år siden ville forandre ham som spiller. Akkurat nå er det lite som tyder på det.

Publisert:

– Det er ett år siden, men jeg er bare glad for at jeg er der jeg er i dag. Jeg spiller på det høyeste nivået igjen med mye glede, sier Virgil van Dijk på en pressekonferanse før tirsdagens storkamp i Champions League mot Atlético Madrid.

Det er omtrent ett år siden han ble utsatt for en skrekkelig takling fra Everton-keeper Jordan Pickford under Merseyside-derbyet. Stopperkjempen røk det fremre korsbåndet, måtte legges under kniven og mistet både 2020/21-sesongen for Liverpool og EM med Nederland.

– Det er mye som kan forbedres, også for meg personlig, men det eneste jeg kan gjøre er å ta det dag for dag. Jeg er ingen robot, og kom tilbake fra en alvorlig kneskade, sier Liverpool-stjernen.

«Uvurderlig»

Men van Dijk, av mange ansett som verdens beste midtstopper, er mer eller mindre tilbake for fullt og har igjen vært lederen i et Liverpool-lag som har vartet opp med strålende fotball i 2021/22-sesongen. Liverpool er nummer to i Premier League og har fortsatt til gode å tape denne sesongen.

I tillegg har han vært solid for Nederland, som kniver med Norge om 1.-plassen i VM-kvalifiseringen. Under forrige landslagssamling tegnet han seg også på scoringslisten mot Gibraltar.

– Jeg vet at det er fokus på meg, og kanskje enda mer enn før, men det er ikke noe jeg tenker på. Jeg min egen største kritiker og vet akkurat når jeg kan gjøre noe bedre, også når det går bra, men slik jeg ser det ønsker jeg bare å forbedre meg og bli så god som jeg kan. Jeg har stor tro på måten jeg ser ting på, sier van Dijk.

Grafikk: www.sofascore.com

Nylig ble 30-åringen hyllet av Manchester United-legenden Rio Ferdinand, som kaller van Dijk «uvurderlig» – uavhengig av prestasjonsnivået.

– Han er en enorm spiller. Glem hans prestasjoner. Han kan spille til 6.5 eller 7 av 10 på børsen, men det han gir de andre spillerne gjør ham uvurderlig. Du ser selvtilliten han sprer i laget når han spiller. Spillerne ser mer ustabile ut når han ikke er der, sier Ferdinand på sin egen YouTube-kanal.

– Jeg tenker ikke så mye på hva folk sier. Jeg spiller for supporterne, klubben og landet mitt, og det jeg kan gjøre er å spille kamper og komme tilbake til normalen. Så langt har det gått riktig vei og jeg føler meg bra, sier van Dijk.

