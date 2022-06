Southgate tar på seg ansvaret etter ydmykelsen: − Spillerne har vært fantastiske

England-manager Gareth Southgate er under hardt press etter 0–4-tapet for Ungarn, nasjonens største hjemmetap siden 1928.

– Jeg må bare akseptere at den neste perioden vil bli ubehagelig og ukomfortabel, men du kommer aldri til å få de seks årene som vi har hatt uten tøffe kvelder, sier Gareth Southgate (51).

England tapte hele 0–4 på hjemmebane for Ungarn i går. Det er deres største tap på hjemmebane siden 1928. Da vant Skottland 5–1.

Allerede på stillingen 0–2 begynte tilskuerne å forlate stadion. Det var også rop om Southgates avgang som England-manager.

Det engelske landslaget har opplevd stor fremgang siden Southgate tok over i 2016. Det kulminerte i EM-finale i fjor. Da gikk Italia seirende ut etter straffespark.

Optimismen er langt ifra den samme inn mot Qatar-VM. Mesterskapet sparkes i gang om fem måneder.

– Det er en vanskelig kveld for spillerne. Jeg føler med dem, for i de to kampene mot Ungarn tok jeg ut lag der jeg prøvde å finne en balanse og gi yngre spillere sjansen. Jeg fant ikke balansen som skal til for å vinne denne typen kamper, sier Southgate.

Akkurat nå ligger England an til å rykke ned fra det høyeste nivået i Nations League. De står med to tap, begge mot Ungarn, og to uavgjort etter fire kamper.

Etter tirsdagens ydmykelse ble Englands superspiss Harry Kane (28) spurt om Southgates fremtid som manager. Kapteinen syntes ikke noe om spørsmålet.

– Det er veldig skuffende å bli stilt det spørsmålet. Vi må ikke glemme hvor vi har vært. Gareth har vært en nøkkel når det kommer til å gjøre om England til et av de mest suksessfulle lagene vi har hatt de siste 50 årene, sier Kane.

Under Gareth Southgates ledelse står England med en seiersprosent på 62,2 prosent. Bare Fabio Capello har en bedre statistikk (66,7 prosent). Da er Sam Allardyces ene kamp ikke inkludert.

– Det er den første svake perioden vi har hatt på fem år, en veldig skuffende kveld. Vi forventer å vinne disse kampene, men det var ikke kvelden vår. Vi må holde hodet kaldt og ta lærdom fra det, sier Kane.

FÅR STØTTE: Harry Kane kom med oppmuntrende ord til Gareth Southgate etter 0–4-fadesen.

I løpet av den siste tiden har en rekke fotballstjerner vært kritiske til det intensive kampprogrammet. Southgate tok også opp dette etter 0–4-ydmykelsen.

– Spillerne har vært fantastiske. De har vært helt engasjerte i denne perioden. Det har vært vanskelig for dem på grunn av antallet kamper de har spilt, sier England-manageren.

Han er helt tydelig på at de svake resultatene er hans ansvar.

– Men det er også vanskelig å ta ut det sterkeste laget i hver eneste kamp. Vi ønsket å forberede oss til Qatar. Selvfølgelig er en kveld som dette vanskelig. Det er viktig å ta den vekten av skuldrene til spillerne. Det er mitt ansvar, sier Southgate.

Englands to neste Nations League-kamper er borte mot Italia 23. september og hjemme mot Tyskland 26. september. VM i Qatar begynner 21. november.